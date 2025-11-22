AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Scout zieht nach Charlotte und zahlt Spitzenlöhne: VW-Tochter Scout baut Mega-HQ in North Carolina

VW-Tochter Scout baut Mega-HQ in North Carolina
Scout zieht nach Charlotte und zahlt Spitzenlöhne

Scout Motors verlegt sein globales Hauptquartier nach Charlotte und schafft dort 1.200 hochbezahlte Stellen. Der Schritt stärkt nicht nur Mecklenburg County, sondern auch die wirtschaftliche Achse zwischen North und South Carolina.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.11.2025
Als Favorit speichern
Scout Terra E-Pick-up USA
Foto: Scout Motors

Die Entscheidung von Scout Motors, Charlotte in North Carolina zum globalen Firmensitz zu machen, sorgt in der Region für kräftiges Raunen. Kein Wunder: Rund 1.200 neue Stellen sollen entstehen, und das bei einem durchschnittlichen Mindestgehalt von fast 173.000 Dollar (150.000 Euro) pro Jahr – etwa doppelt so viel wie der übliche Lohn in Mecklenburg County.

Historisches Gelände wächst zu moderner Schaltzentrale

Das neue Hauptquartier entsteht im Commonwealth-Areal im Stadtteil Plaza Midwood, wo Scout Motors ein 1,35 Hektar Arbeitsfläche bietendes Gebäude vollständig beziehen wird. Auf dem historischen Fabrikareal war ab 1911 mit Cole Manufacturing ein damaliger Innovationsführer für Sämaschinen tätig, dessen Anlagen über Jahrzehnte einen Großteil der südlichen US-Agrarwirtschaft prägten – kulturell gehört North Carolina zu den US-Südstaaten.

Scout möchte das Gelände umfangreich modernisieren und in einen Campus für Entwicklung, Engineering und Verwaltung aufbauen. Ein zweites Gebäude ist bereits eingeplant, damit das Unternehmen seine Wachstumsziele bis 2030 realisieren kann.

Die Achse Scout–BMW: deutsche Industriepower im Süden

Der neue HQ-Standort in Charlotte befindet sich mit Mecklenburg nicht nur in einem County, das einen deutschen Namen trägt, sondern auch mitten in einer von deutschen Einwanderern geprägten Region. Zudem sind es von Charlotte aus gerade mal 125 Kilometer Fahrstrecke zum BMW-Werk in Spartanburg, das seit Jahren ein industrielles Schwergewicht in North Carolinas Schwesterstaat South Carolinas ist.

Zwischen beiden Standorten spannt sich eine wirtschaftliche Achse, die in den USA so nur selten vorkommt: zwei große Autobauer deutscher Herkunft, beide im US-Wachstumsmodus und beide strategisch verknüpft über Pendler- und Zulieferströme. Auch das neue Scout-Werk im von Spartanburg 141 Fahrkilometer südöstlich gelegenen Blythewood (ebenfalls South Carolina) profitiert von dieser Nähe, wie regionale Wirtschaftspartner betonen.

Scout Terra E-Pick-up und Traveler E-SUV USA
Scout Motors

VWs US-Marke Scout möchte mit Modellen wie dem Pick-up Terra (links) und dem SUV Traveler den US-Markt erobern.

Zwei Carolinas, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum

Sowohl Wirtschafts-Experten in North als auch in South Carolina sehen im Schritt von Scout Motors einen Wirtschafts-Impuls für den Korridor entlang der Interstate 77. Beiderseits der Staatsgrenze sollen neue Arbeitsplätze, Zulieferchancen und Pendlerströme entstehen. In manchen Landkreisen südlich von Charlotte bewerben sich die örtlichen Politiker bereits aktiv um Firmen, die sich rund um das neue Scout-Werk ansiedeln könnten.

Fazit