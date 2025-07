Shunsaku Tamiya ist tot: Modellbau-Szene verliert eine Legende

Wie das Unternehmen mitteilte, starb Tamiya bereits am 18. Juli 2025 im Alter von 90 Jahren. Die Beisetzung fand auf seinen eigenen Wunsch im engsten Familienkreis statt, ein offizieller Abschied in Form einer Gedenkfeier ist zudem geplant. Über die Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Gegründet wurde das Unternehmen 1946 von Yoshio Tamiya – ursprünglich als Sägewerk. In den 1950er-Jahren begannen erste Versuche mit hölzernen Modellen von Schiffen. Der eigentliche Durchbruch kam jedoch mit dem Wechsel zu Kunststoffbausätzen. Shunsaku Tamiya trat 1958 in die Firma ein und übernahm im Laufe der Jahre mehr Verantwortung. Als Präsident ab 1977 und späterer Vorstandsvorsitzender prägte er das Unternehmen über Jahrzehnte.

Unter Shunsaku Tamiya expandierte das Unternehmen deutlich. Der Heimatstandort in Shizuoka blieb zwar das Herz der Produktion, aber 1994 eröffnete Tamiya auch ein Werk auf den Philippinen. In vielen Ländern entstanden nationale Niederlassungen, darunter auch Tamiya America. Gerade im Bereich der ferngesteuerten Fahrzeuge (RC) und bei Wettbewerben mit Mini 4WD-Modellen wuchs der weltweite Einfluss deutlich.

Zugleich blieb Tamiya eng mit der japanischen Modellbaukultur verbunden. Er engagierte sich in verschiedenen Verbänden und Stiftungen, unter anderem als Vorsitzender des örtlichen Modellbau-Industrieverbandes in Shizuoka. Auch der Nachwuchs lag ihm am Herzen: Zur jährlich stattfindenden Hobby-Messe in seiner Heimatstadt ließ er freitags Schulklassen ohne Begleitung von Erwachsenen einladen. Er selbst stand regelmäßig am Eingang der Messehalle, um die Reaktionen der Kinder mitzuerleben. Solche Gesten galten im Unternehmen als typisch für ihn.