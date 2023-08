Man muss zwar nicht aus jeder Mücke gleich einen Elefanten machen – doch lästig sind Insektenreste, Vogelkot & Co. auf Autoscheiben und -lack allemal. Und nicht nur das: Diese Hinterlassenschaften tierischen und pflanzlichen Ursprungs können die freie Sicht so gravierend stören, dass die Sicherheit beeinträchtigt ist. Auch die Lackierung leidet. Experten des Autoreinigungs- und Pflegemittelherstellers Sonax erläutern, wie sich die hartnäckigen Verschmutzungen schonend und rückstandsfrei beseitigen lassen.

Andrea Weller Auch die Heckscheibe sollte regelmäßig gesäubert werden.

Vogel- und Bienenkot, Baumharze, tote Insekten oder auch ein klebriger Honigtaufilm (das sind Sekrete von Blattläusen), in dem sich obendrein Schmutzpartikel und Pollen verfangen: Die Liste an "Souvenirs" beim Fahren oder Parken unter Bäumen ist im Sommer besonders lang, deren Entfernung unbedingt notwendig.

Möglichst sofort reinigen Und das nicht irgendwann, wenn die Verunreinigungen bereits eingetrocknet sind und – weil sie zwar nicht die Scheiben angreifen, wohl aber die Lackflächen – ein zuweilen irreversibles Unheil angerichtet haben. "Es handelt sich bei Vogelkot und auch bei Insektenresten um aggressive Substanzen, die vor allem unter Sonneneinstrahlung die Lackoberfläche anätzen. Vogelkot enthält für moderne wasserbasierte Lacke schädliche Substanzen wie Harnsäure oder giftige Eiweißzerfallsprodukte", erläutert Manfred Pitsch, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Sonax in Neuburg an der Donau. "Deshalb alles, was von oben kommt, am besten gleich entfernen", bringt Sonax-Anwendungstechnikerin Marie Ziegler die Handlungsempfehlung auf den Punkt. Pitsch ergänzt: "Natürlich ist die Sicherheit bei der Entwicklung unserer Scheibenreiniger das höchste Ziel." Das gelte sowohl für die Sommer- als auch für die Winterscheibenreiniger.

Andrea Weller „Natürlich ist die Sicherheit das höchste Ziel bei unseren Scheibenreinigern“, Manfred Pitsch, Leiter Forschung und Entwicklung bei Sonax.

Vielen Autofahrern ist gar nicht bewusst, dass verdreckte Scheiben eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Automobilclubs wie der ACE Auto Club Europa, aber auch Augenärzte machen auf dieses Risiko aufmerksam. Wenn die Sonne niedrig steht und die Scheiben verschmiert sind, könne die Autofahrt schnell zum Desaster werden. "Bereits bei Tempo 50 wird eine Strecke von 14 Metern ‚blind‘ zurückgelegt, wenn Autofahrer nur eine Sekunde lang von der Sonne geblendet werden. Bei Tempo 130 auf der Autobahn macht das umgerechnet schon 36 Meter ohne klaren Durchblick. Umso wichtiger ist es daher, dass im Auto für einen effektiven Sonnenschutz, freie Scheiben und eine gute Sicht gesorgt wird", so der ACE. Noch anschaulicher: Nur vier Sekunden schlechte Sicht bei Tempo 130 sind gleichbedeutend mit mehr als 140 Metern "Blindflug". Bei einem deswegen entstandenen Unfall kann es bei strenger Auslegung des Versicherers Konsequenzen bei der Kaskoversicherung geben.

Denn entsprechend der Schwere des Verschuldens kann eine Leistungskürzung vorgenommen werden. Zwar sind manche Versicherer kulant: "Die HUK-Coburg macht hiervon keinen Gebrauch und verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei verschmutzten Autoscheiben", so Unternehmenssprecherin Eva-Maria Sahm. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Kfz-Versicherungen dies ebenso handhaben.

Andrea Weller „Die Sommerscheibenreiniger entfernen Insektenreste problemlos von Glas“, Carmen Manhart, Anwendungstechnikerin bei Sonax.

Nicht nur Schmutz und Schlieren selbst stellen ein Risiko für den richtigen Durchblick und damit die Sicherheit dar. Auch die Art und Weise des Entfernens kann zu einer "Verschlimmbesserung" führen. Wer mit Bürsten, scharfkantigen Schabern oder anderen Haushaltsutensilien auf dem Glas hantiert, wird dieses zerkratzen. Tiefe Risse in der Scheibe können sich zudem bei Hitze oder Kälte vergrößern. Im schlimmsten Fall reißt die Scheibe und muss ersetzt werden. Die Sichtverhältnisse bei zerkratztem Glas verschlechtern sich, es kommt je nach Lichteinstrahlung zu Blendwirkungen. Wer ohnehin nicht gut sieht, reagiert dabei auch langsamer. Das Portal auge-online.de mahnt: "Blendung löst zwei Drittel aller witterungsbedingten Verkehrsunfälle aus. Bei älteren Menschen ist das Risiko, kurzzeitig ‚blind‘ durch Blendung zu sein, zwei- bis dreimal so hoch wie bei jüngeren." Blendungen können bis zur vorübergehenden völligen Orientierungslosigkeit des Fahrers führen. In solchen Fällen hilft auch keine Sonnenbrille.

Andrea Weller Mit diesen Produkten kommt man gut über den Sommer und erhält den Wert seines Wagens.

Also ran an den Dreck: Zum Beseitigen des organischen Schmutzes gibt es diverse Reinigungsprodukte. Dicke Vogel- oder Fliegenschisse am besten zunächst einweichen, indem man ein nasses Mikrofasertuch einige Minuten auf die betroffene Stelle legt, rät Sonax-Anwendungstechnikerin Carmen Manhart. Dann Insekten- bzw. Baumharzentferner (Letzterer ist auch für Vogelkot geeignet) auf ein zweites Mikrofasertuch sprühen und den Dreck vorsichtig vom Dach oder der Motorhaube abwischen. Bei Scheiben das Reinigerspray direkt aufs Glas aufbringen. Den Rest erledigt bei Front- und Heckscheibe der Sommer-Scheibenreiniger. Manfred Pitsch: "Insektenreste lassen sich, wenn sie noch nicht eingetrocknet sind, mit der Scheibenwaschanlage und unserem Sommerreiniger relativ einfach entfernen. Wenn die Reste schon angetrocknet sind, ist ein Insektenentferner gefragt. Für Baumharz ist der Reiniger in der Scheibenwaschanlage allerdings zu schwach, da hilft nur Baumharzentferner."

Bevor man mit der Putzaktion loslegt, sollte man das Auto zunächst in den Schatten oder in eine Garage zum Abkühlen stellen. Erst wenn sich Scheiben und Lack nur noch "handwarm" anfühlen, so Carmen Manhart, ist die optimale "Betriebstemperatur" erreicht. Denn auf heißen Oberflächen können Reiniger und Polituren hässliche Schlieren und Flecken hinterlassen: schlecht für eine gute Sicht.

Mattlack ist empfindlich Und was bei "Sommerschmutz" für die Scheiben richtig ist, gilt im Prinzip ebenfalls für den Lack, auch wenn hier nicht der Sicherheitsaspekt im Fokus steht. Besonders vorsichtig sollte man beim Reinigen von Fahrzeugen mit einer Mattlackierung sein. Regel Nummer eins: "So wenig Mechanik wie möglich", rät Carmen Manhart, das heißt wenig reiben, wenig Druck beim Bearbeiten aufwenden. Reiniger können bedenkenlos eingesetzt werden. Nur lösungsmittelhaltige Produkte wie Baumharzentferner sollte man sparsam dosieren und auf Polieren verzichten.

Auf jeden Fall gilt: Sauberer Wagen = sichere Fahrt!

Vogelkot ätzt Vogeldreck enthält aggressive Substanzen, die rasch den Lack angreifen. Wird der Schmutz nicht sofort entfernt, muss die entstandene Anätzung wegpoliert werden.

Andrea Weller Erst mit Wasser einweichen, dann Reiniger verwenden.

Andrea Weller Zu lange gewartet: So sieht eine Lack-Anätzung aus.

Andrea Weller Manuelles Polieren mit einem Clay-Ball reicht oft nicht aus.

Andrea Weller Dann hilft meist nur noch der Einsatz einer Poliermaschine.

Mattlack und Scheinwerfer (Seiden)matt lackierte Fahrzeuge müssen vorsichtig behandelt werden. Politur würde den Lack unerwünscht glänzen lassen, Quick Detailer pflegt ihn schonend.

Andrea Weller Die Front ist nach langen Fahrten oft sehr verschmutzt.

Andrea Weller Insektenreiniger großzügig aufsprühen und ...

Andrea Weller ... Lack und Scheinwerfer säubern, mit Wasser nachspülen.

Andrea Weller Quick Detailer glättet den Lack, Wasser perlt dann ab.

Andrea Weller Gute Dienste leistet ein Insektenschwamm.

Andrea Weller Wieder tipptopp: Reinigen ist auch ein Sicherheitsthema.

Richtig reinigen Vor dem Säubern das Fahrzeug zunächst in den Schatten oder in eine Garage fahren, damit Scheiben und Lack abkühlen. Sonst können die Produkte Schlieren und Flecken hinterlassen. Nicht mit Bürsten oder Schabern die Scheiben bearbeiten, das kann Kratzer im Glas hinterlassen, die wiederum zu gefährlicher Blendung führen können. Baumharzentferner sparsam einsetzen, er enthält Lösungsmittel, die bei einem Zuviel den Lack angreifen können.

Wichtig zu wissen Jeder Schaden muss im Einzelfall betrachtet werden. Generell gilt, so die HUK-Coburg: Verschmutzte Scheiben können die Sicht beeinträchtigen. Kommt es infolgedessen zu einem Unfall, wenn z. B. nicht mehr rechtzeitig gebremst werden kann, kann dies zu einer Mitschuld führen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz, das heißt, das Unfallopfer wird entschädigt. In der Kaskoversicherung, also bei Schäden am eigenen Fahrzeug, ist der Versicherer grundsätzlich zu einer Leistungskürzung berechtigt.