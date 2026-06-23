Smart-Europa-Chef Wolfgang Ufer: „Auf den #2 warten Hundertausende“

Smart hat seinen Relaunch mit größeren Modellen begonnen, #1 bis #5 sind zwischen 4,27 und 4,70 Meter lang. Wie verkaufen sich aktuell Ihre Modelle, die Sie im Markt haben, in Deutschland speziell?

Wolfgang Ufer: Aktuell nennt uns das KBA als eine der schnellst wachsenden Marken. Und auch wenn es nur relativ ist: Diesen Juni allein waren es 140 Prozent über Vorjahr. Wir wachsen also ordentlich und kommen jetzt auch in nennenswertes Volumen. Im ersten Quartal 2025 haben wir nicht richtig gepunktet, weil wir wegen der Strafzoll-Thematik preislich etwas zu hoch lagen. Jetzt haben wir allerdings auch alle drei Modelle voll im Markt und verfügbar, vor allem den #5. Hinzu kommt: Wir sind eine reine E-Marke. Wie ist die Stimmung hinsichtlich E-Autos?...