So kaputt sind unsere Straßen: Offizielle Angaben vom Bundesverkehrsministerium

Die Bundesregierung bereitet milliardenschwere Investitionen vor, die Linke kritisiert jedoch das aus ihrer Sicht zu langsame Vorgehen. Unternehmen und Pendler müssen sich weiterhin auf zahlreiche Baustellen und Einschränkungen einstellen.

Zustand der Straßen Auf Bundesstraßen ist jeder dritte Fahrstreifen-Kilometer betroffen – das entspricht 33 Prozent oder rund 13.600 Kilometern. Auf Autobahnen liegt der Anteil bei 19 Prozent, was rund 11.000 Kilometern entspricht. Unter "sanierungsbedürftig" versteht das Ministerium sowohl kleinere Deckschichtreparaturen als auch grundhafte Erneuerungen.

Im Jahr 2024 wurden an Autobahnen 212 Teilbauwerke von Brücken modernisiert. Über die Entwicklung des Straßenzustands seit 2022 machte das Ministerium keine detaillierten Angaben.

Zustand der Schiene Im Bahnnetz sind 17.285 Kilometer Gleise sanierungsbedürftig, hinzu kommen 1.156 Brücken in kritischem Zustand. Die Werte haben sich seit 2022 kaum verändert. Der Anteil am gesamten Netz liegt stabil bei 28 bis 29 Prozent.

Für den Betrieb bedeutet dies anhaltende Einschränkungen, darunter längere Sperrpausen, Umleitungen und Temporeduzierungen – vor allem auf stark frequentierten Strecken.