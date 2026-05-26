So plant Alfa Romeo: Neuer C-SUV und Golf-Gegner

Über die Zukunft von Alfa Romeo wird oft und viel diskutiert. Mit der neuen Stellantis-Strategie Fastlane 2030 hat der Autobauer jetzt einen neuen Fahrplan aufgelegt.

Stelvio und Giulia müssen durchhalten Das aktuelle Portfolio der Italiener umfasst die beiden kleinen SUV-Modelle Junior und Tonale. Noch zu haben, aber bereits mit einem Enddatum im Jahr 2027 versehen sind die Modelle Stelvio und Giulia.

Für beiden letzteren prüfen die Italiener nach eigenen Angaben eine Weiterentwicklung auf flexiblen Plattformen, die mit verschiedensten Antrieben – genannt werden Hybrid und Elektro – bestückt werden können. Konkreter wird die Planung aber derzeit nicht. Ursprünglich war geplant, dass beide rein elektrisch angetriebene Nachfolger bekommen. Diese Pläne wurden aber mittlerweile verworfen.

Neuer Kleinwagen kommt Für den Junior, der weiterhin als Einstiegsmodell in die Alfa-Welt dienen soll, ist eine Modellpflege vorgesehen, die den 2024 eingeführten SUV für die zweite Hälfte seines Modellzyklus fit halten soll. Darüber hinaus kündigen die Italiener ein neues Modell im Kleinwagensegment (B-Segment) an, nennen aber keinerlei Details dazu. Denkbar wäre hier eine Neuauflage des Mito. Dieser kleine Alfa würde damit zum Schwestermodell von Peugeot 208 oder Opel Corsa.

Zweiter Kompakt-SUV geplant Auf Basis der STLA-M-Plattform ergänzt Alfa Romeo sein Angebot um einen neuen C-SUV. Diese Position besetzt aktuell der Tonale. Der neue SUV, der vermutlich zusätzlich kommt, soll im Rahmen des Multi-Energy-Ansatzes mit verschiedenen Antriebsvarianten kommen. Produziert wird der SUV in Italien. Auszeichnen soll er sich durch Performance und Fahrfreude.

Auf der STLA-M-Plattform basieren bislang Modelle wie die Peugeot-Modelle 3008 und 5008, der Opel Grandland, der DS No.7 und der DS No.8, der Jeep Compass, der Citroën C5 Aircross oder auch der kommende Lancia Gamma.

Alfa wieder mit Golf-Gegner Kommen soll auch ein neues Kompaktmodell (C-Segment), das in seiner Steilheckauslegung an den Alfa 147 oder die Giulietta anknüpfen könnte. Als Unterbau kommt hier die neu angekündigte Multi-Energy-Plattform STLA ONE zum Einsatz.

Alfa Romeo Erster Teaser zur neuen Bottegafuoriserie.

Als Krönung aller Zukunftsprojekte kommt ein weiteres Exklusivmodell aus der Bottegafuoriserie. Wie das Halo-Car 33 Stradale soll auch das neue Modell nur in einer sehr geringen Stückzahl gefertigt werden. Hier geht es vor allem um Image-Bildung. Ein erstes Teaserbild, das während der Strategiepräsentation gezeigt wurde, deutet ein Modell im Shooting Brake-Stil an.