So sorgt Donald Trump für mehr Markenvielfalt: Honda bringt Acura nach Japan

Honda bringt mit dem Acura Integra Type S und dem Honda Passport TrailSport zwei in den USA gebaute Modelle nach Japan. Beide Fahrzeuge werden in voller US-Spezifikation angeboten – inklusive Linkslenkung. Bei der Einführung der Marke geht es offenbar nicht um Gewinn oder Volumen. Die Stückzahlen sollen begrenzt bleiben. Weder führt Honda in Japan die komplette Acura-Palette ein, noch ist der Aufbau eines eigenen Händlernetzes geplant. Ein klassischer Markteintritt sieht anders aus.

Neue Homologationsregeln Der eigentliche Auslöser liegt weniger im Produkt als im regulatorischen Umfeld. Seit Februar 2026 ist die Zulassung von US-Fahrzeugen in Japan deutlich vereinfacht. Nach amerikanischen Standards zugelassene Fahrzeuge erfüllen nun weitgehend die japanischen Anforderungen – die technischen und administrativen Zulassungs-Hürden sind inzwischen also erheblich reduziert. Reverse-Importe können wegen des niedrigen Kostenaufwands damit sogar wirtschaftlich sinnvoll sein – selbst bei kleinen Stückzahlen. Bei Reverse-Importen produziert ein beispielsweise japanischer Hersteller ein Modell im Ausland (hier in den USA) und importiert es ins Heimatland. Dieses Vorgehen ist nicht zu verwechseln mit Re-Importen, bei denen Privatpersonen oder Händler ins Ausland exportierte Fahrzeuge zurückholen.

Handelspolitik und "Made in USA" In Trumps zweiter Amtszeit steht der internationale Automobilhandel stärker im politischen Fokus. Das Handelsdefizit der USA im Fahrzeugbereich ist dort ein Thema, Zölle auf Importe standen im Raum. Für japanische Hersteller wuchs damit der Druck, ihre US-Produktion sichtbarer und politisch verwertbarer zu machen. Vor diesem Hintergrund bekommt der Schritt eine zusätzliche Dimension. Honda exportiert jetzt bewusst in den USA produzierte Fahrzeuge zurück in den Heimatmarkt – inklusive des in diesem Fall recht auffälligen "Made in USA"-Labels. Hier geht es also nicht um ein Massenmarktgeschäft, sondern um ein politisch wirksames Signal.

Acura Mehr industriepolitisches Signal als Gewinnerzielungs-Absicht: Honda führt seine 1986 für den US-Markt gegründete Nobel-Marke Acura mit dem Acura Integra Type S jetzt auch in Japan ein.

Günstige Option mit begrenztem Risiko Ökonomisch ist Hondas Vorgehen rational.

Es kostet fast nichts.

Es bedient eine kleine, zahlungskräftige Fan-Zielgruppe.

Es globalisiert Acura konzernintern.

Es ermöglicht eine höhere Preisstufe im Performance-Segment. Der Integra Type S positioniert sich oberhalb des Civic Type R, ohne die Honda-Hierarchie im Heimatmarkt zu verschieben. Acura fungiert hier als Preisanhebungsinstrument innerhalb der Markenarchitektur.

Linkslenker als Prestigeobjekt Dass die Fahrzeuge links gelenkt sind, wirkt auf dem japanischen Markt zunächst widersinnig. Tatsächlich existiert in Japan jedoch eine spezifische Nachfrage nach links gelenkten Premiumfahrzeugen – insbesondere im deutschen Luxussegment. Mercedes-Modelle bestellen die betuchten Kunden häufig bewusst als Linkslenker, weil dies als authentischer und prestigeträchtiger gilt. Für das Erreichen von beispielsweise auf der rechten Fahrzeugseite stehenden Parkticket-Automaten vom Fahrersitz aus legt Mercedes diesen Autos spezielle Greifer bei.

Honda Auch das in den USA für den US-Markt produzierte SUV Passport TrailSport bietet Honda jetzt in Japan an - ausschließlich als Linkslenker.

In genau dieser Logik könnte auch ein nach US-Vorschriften spezifizierter Acura funktionieren: als bewusst importiertes Statement-Fahrzeug, nicht als Alltagsauto. US-Kunden nehmen Acura allerdings nicht als Konkurrent von Mercedes, BMW und Audi wahr, sondern eher als Wettbewerber zu Toyotas Edelmarke Lexus und Nissans gehobener Tochter Infiniti.

Lexus' späte Heimkehr Die Situation erinnert ein bisschen an Toyota. Die Japaner haben Lexus bereits 1989 gegründet, aber erst 2005 offiziell in Japan eingeführt. Zuvor liefen Premiumprodukte unter dem Toyota-Label. Erst als Lexus global stark genug war, wagte Toyota die eigenständige Positionierung im Heimatmarkt. Nissan wollte 2013 Infiniti in Japan einführen, hat den Plan allerdings längst wieder aufgegeben. Acura war bislang eine auf den US-Markt fixierte Marke. Mit dem jetzigen Schritt entsteht erstmals eine minimale globale Präsenz. Und in einer Zeit politisierter Handelsbeziehungen könnte selbst ein kleiner Reverse-Import größere Bedeutung haben, als die Stückzahlen vermuten lassen.