Sportwagen-Neuzulassungen 2020 911 und dann lange nichts

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 2.917.678 neu zugelassen. Auf das Segment der Sportwagen entfallen davon 33.542 Exemplare. Das entspricht einem Anteil von knapp 1,1 Prozent des Gesamtmarkts und einem Rückgang der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 23,3 Prozent.

Sportwagen-Neuzulassungen im Dezember auch im Minus

Auch der Dezember führt ein klares Minus in seiner Statistik zum Vorjahresmonat: 3,8 Prozent. Lediglich 2.206 Sportwagen wurden im Berichtsmonat zugelassen. Das Monats-Ranking sehen Sie in unserer Tabelle.

Sowohl in der Monatsstatistik als auch in der Rangfolge des Gesamtjahres konnte sich der Porsche 911 klar durchsetzen. Der ikonische Sportwagen erreichte souverän mit 7.330 Neuzulassungen den ersten Rang; dann folgen mit gehörigem Abstand der BMW Z4 mit 4.321 Neuzulassungen und das E-Klasse Coupé von Mercedes mit 4.172 Zulassungen. Besonders die E-Klasse hat in diesem Corona-Jahr kräftig Federn lassen müssen. Ihre Zulassungsquote fiel im Vergleich zu 2019 um 35,0 Prozent; Z4 und Elfer blieben in dieser Hinsicht einstellig mit "nur" 8,3 bzw. 7,0 Prozent Rückgang. In den Top 10 der Sportwagen-Zulassungen gibt es noch weitere "Verlierer". Der nicht mehr angebotene Mercedes SLC/SLK verliert 53,6 Prozent, der Mercedes-AMG GT 41,2 Prozent und der Audi TT 36,2 Prozent.

Was macht der BMW Z3 da?

Und gibt es auch Gewinner in diesem katastrophalen Auto-Jahr? Ja, der Porsche Cayman konnte um 17 Prozent zulegen und sich mit 1.199 Neuzulassungen sogar Platz acht sichern. Ebenfalls noch in den Top 10 ist der Jaguar F-Type mit einem Zuwachs von 4,9 Prozent auf 913 Neuzulassungen 2020.

Aber auch Kurioses findet sich noch in der Zulassungsstatistik des Jahres wieder. So wurde tatsächlich ein BMW Z3 neu zulassen. Das Modell ist seit 1999 nicht mehr auf dem Markt und dürfte als Import-Modell erstmals in Deutschland eine Zulassungen erhalten haben.

Neuzulassungen Sportwagen Dezember 2020 Modellreihe Anzahl Anteil in % Veränderung zu Dez. 20219 in % PORSCHE 911 493 22,3 12,3 FORD MUSTANG 382 17,3 52,2 MERCEDES E-KLASSE COUPE 335 15,2 30,9 BMW Z4 190 8,6 -27,8 AUDI TT 129 5,8 -42,4 MERCEDES AMG GT 123 5,6 -39,1 PORSCHE CAYMAN 101 4,6 3,1 PORSCHE BOXSTER 87 3,9 -4,4 AUDI R8 56 2,5 -59,1 JAGUAR F-TYPE 50 2,3 X LAMBORGHINI AVENTADOR 45 2,0 X TOYOTA SUPRA 32 1,5 X FERRARI 488 24 1,1 X ASTON MARTIN DB11 21 1,0 X BMW I8 16 0,7 X LEXUS LC 16 0,7 X ASTON MARTIN V8 16 0,7 X ALPINE A110 12 0,5 X SUBARU BRZ 11 0,5 -57,7 LOTUS EXIGE 10 0,5 X LOTUS ELISE 10 0,5 X FERRARI F8 8 0,4 X NISSAN GT-R 6 0,3 X FERRARI SF90 STRADALE 6 0,3 X MERCEDES SL 5 0,2 X NISSAN 370Z 5 0,2 X MORGAN 4/4 3 0,1 X LOTUS EVORA 3 0,1 X MERCEDES SLK, SLC 2 0,1 -98,6 FERRARI PORTOFINO 2 0,1 X TOYOTA GT 86 2 0,1 X FERRARI ROMA 2 0,1 X MASERATI GRANTURISMO 1 0,0 X CHEVROLET CAMARO 1 0,0 X ASTON MARTIN DBS 1 0,0 X

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

Fazit

Das Corona-Jahr 2020 ist auch für die Sportwagen ein Jahr zum Vergessen. Minus 23,3 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Trotzdem kann sich der Porsche 911 ganz oben halten – mit Abstand zu den Zweit- und Drittplatzierten. Augenfällig ist, dass der Ford Mustang als Sportwagen für die Privatkunden das Jahr auf Platz vier abschließt und Porsche mit dem Cayman sogar eine zweistellige positive Bilanz ziehen kann.