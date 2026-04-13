Sprit 20 Cent billiger: Tank doch bei Trigema

Die drei Tankstellen liegen an den Produktionsorten in Burladingen und Rangendingen im Zollernalbkreis sowie in Altshausen im Landkreis Ravensburg. Dort ist Sprit teils rund 20 Cent pro Liter billiger als an anderen Tankstellen in der Umgebung.

Trigema ist vor allem für Kleidung aus deutscher Produktion bekannt. Die Tankstellen gehören seit Jahrzehnten zu den Werken. "Seitdem wir unsere Tankstellen betreiben, verfolgen wir eine klare und konsequente Strategie. Die Preise werden nur einmal täglich angepasst, früher nach der Belieferung, heute gemäß der neuen Regelung um 12 Uhr", sagt Wolfgang Grupp junior gegenüber BILD.

Preise steigen nur, wenn der Einkauf teurer wird Das Unternehmen gibt höhere Kosten nur dann weiter, wenn sie tatsächlich beim Einkauf entstehen. Einen zusätzlichen Aufschlag wegen der aktuellen Lage gibt es nicht. Auch die Marge bleibt gleich.

"Ein bisschen was verdienen wir an unseren Tankstellen schon, wir müssen ja auch die Betreiberkosten bezahlen", sagte Grupp gegenüber den Zeitungen von Ippen Media. Im Hintergrund helfen feste Lieferbeziehungen. Bestellungen lassen sich kurzfristig anpassen, wenn sich der Markt verändert. Das sorgt für etwas mehr Spielraum als bei klassischen Tankstellen.

Mehr Nachfrage an den günstigen Standorten Die niedrigeren Preise sprechen sich herum. Entsprechend groß ist der Andrang an den drei Tankstellen. Das kann dazu führen, dass der Kraftstoff schneller ausverkauft ist.

"Man bekommt öfter nette Post oder Danksagungen von Kundinnen oder Kunden. Das ist super lieb und darüber freut sich das ganze Team. Auf eine gewisse Art ist es aber auch erschreckend, dass sich die Leute für etwas bedanken, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Nämlich, dass man eine Krise nicht ausnutzt", so Grupp weiter.

Spritpreise insgesamt deutlich höher Deutschlandweit zeigt sich ein anderes Bild. Laut ADAC kostet ein Liter Super aktuell im Schnitt rund 2,11 Euro. Vor der Eskalation im Nahen Osten lag der Preis noch bei etwa 1,83 Euro.

Ein großer Teil davon ist fest vorgegeben. Bei Benzin entfallen 65,45 Cent pro Liter auf die Energiesteuer, bei Diesel 47,04 Cent. Dazu kommen CO₂-Abgabe und Mehrwertsteuer.

Anm. der Red: Checken Sie den Spritpreis bei Trigema vorab mit unserer Spritpreis-App "mehr Tanken"