Chaos durch Spritpreis-Proteste: Aktuelle Reisewarnung für Irland

Nach offiziellen Angaben kommt es durch die Aktionen zu massiven Behinderungen auf wichtigen Verkehrsachsen. Auch Engpässe bei der Treibstoffversorgung sind möglich, da zeitweise Depots und logistische Knotenpunkte blockiert wurden.

Die Behörde rät Reisenden, sich vor Ort kontinuierlich über die Lage zu informieren und Fahrten mit ausreichend Zeitpuffer zu planen. Besonders bei Fahrten zum Flughafen kann es zu Verzögerungen kommen.

Blockaden und Konvois beeinträchtigen Verkehr Die Proteste äußern sich vor allem durch langsam fahrende Konvois und gezielte Blockaden. Dabei werden unter anderem Autobahnen, Zufahrten zu Häfen sowie zentrale Verkehrsachsen genutzt, um den Verkehr zu verlangsamen oder zu stoppen.

Einige größere Blockaden wurden inzwischen aufgelöst. Dennoch kommt es weiterhin zu regionalen Störungen durch kleinere Aktionen.

Auch die Versorgungslage bleibt angespannt. In einzelnen Regionen wurden bereits Engpässe an Tankstellen gemeldet.

Reisende müssen flexibel planen Für Reisende ergeben sich derzeit spürbare Einschränkungen. Die Verkehrslage kann sich kurzfristig ändern, weshalb eine flexible Planung erforderlich ist.

längere Fahrzeiten durch Staus und Blockaden

mögliche Umleitungen auf Nebenstrecken

eingeschränkte Verfügbarkeit von Kraftstoff

Verzögerungen bei Fahrten zu Flughäfen Vor allem im Großraum Dublin ist mit anhaltenden Problemen zu rechnen.

Charles McQuillan / via Getty Images Protestierende blockieren Straßen. Auf dem Schild steht übersetzt: „Kann es mir nicht leisten zu fahren“.

Regierung reagiert mit Entlastungspaket Parallel zur Reisewarnung hat die irische Regierung ein Maßnahmenpaket im Umfang von rund 505 Millionen Euro beschlossen. Ziel ist es, die Folgen der stark gestiegenen Kraftstoffpreise abzumildern.

Geplant sind unter anderem Steuererleichterungen auf Benzin und Diesel sowie zusätzliche Zuschüsse für besonders betroffene Berufsgruppen wie Landwirte und Transportunternehmen. Bereits zuvor waren weitere 250 Millionen Euro bereitgestellt worden.

Trotz dieser Maßnahmen halten die Proteste an. Ein Teil der Aktionen wird dezentral organisiert, was eine Vorhersage weiterer Entwicklungen erschwert.