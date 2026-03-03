Spritpreise gehen über zwei Euro: Warum diese Preisschwelle psychologisch so stark ist

Auslöser ist die Eskalation im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus. Über diese Meerenge wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls transportiert. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte. Doch warum entfaltet gerade die Marke von zwei Euro eine so starke Wirkung?

Der Links-Digit-Effekt Verhaltensökonomische Studien zeigen, dass Konsumenten Preise nicht vollständig rational verarbeiten. Eine zentrale Rolle spielt der sogenannte Links-Digit-Effekt. Eine viel zitierte Untersuchung von Manoj Thomas und Vicki Morwitz im "Journal of Consumer Research" zeigt, dass Verbraucher Preise stärker nach der linken Ziffer kategorisieren als nach der exakten Differenz. Der Unterschied zwischen 1,99 Euro und 2,01 Euro wird demnach überproportional wahrgenommen, weil sich die führende Ziffer ändert.

Übertragen auf den Kraftstoffmarkt bedeutet das: Der Sprung von 1,98 Euro auf 2,02 Euro wirkt größer als ein Anstieg von 1,88 Euro auf 1,92 Euro – obwohl die Differenz identisch ist.

Mentale Referenzpreise Der Wirtschaftswissenschaftler Kent Monroe beschreibt in seiner Forschung zur Preiswahrnehmung, dass Verbraucher sogenannte Referenzpreise im Gedächtnis speichern. Diese dienen als Vergleichsmaßstab für neue Preise. Über viele Jahre lagen Kraftstoffpreise überwiegend unter zwei Euro pro Liter. Die Zwei-Euro-Marke entwickelte sich dadurch zu einer mentalen Grenze. Wird sie überschritten, entsteht der Eindruck eines neuen Preisniveaus – unabhängig davon, wie graduell die Entwicklung tatsächlich verlief.

Auch Daniel Kahneman und Amos Tversky zeigen in ihrer Prospect-Theory-Forschung, dass Menschen Veränderungen relativ zu einem Referenzpunkt bewerten, nicht absolut. Der Referenzpunkt verschiebt sich erst, wenn sich ein neues Preisniveau über längere Zeit stabilisiert.

Empirische Belege aus dem Handel Auch praktische Studien aus dem Einzelhandel bestätigen die Wirkung von Preisschwellen. Eric Anderson und Duncan Simester untersuchten Preissenkungen im Einzelhandel und stellten fest, dass bestimmte Schwellenwerte Verkaufsreaktionen auslösen, obwohl sich der reale Preisunterschied kaum verändert.

Zwar beziehen sich viele dieser Untersuchungen auf 9er-Preise wie 1,99 Euro. Das zugrunde liegende Prinzip ist jedoch dasselbe: Konsumenten ordnen Preise kognitiv in Kategorien ein. Der Wechsel einer führenden Ziffer signalisiert eine neue Kategorie.

Bei Kraftstoffpreisen verstärkt sich dieser Effekt, weil sie:

groß sichtbar angezeigt werden

regelmäßig wahrgenommen werden

stark medial begleitet sind Was zwei Euro konkret bedeuten Ein typischer Tank mit 55 Litern kostet bei zwei Euro exakt 110 Euro. Bei 2,08 Euro sind es 114,40 Euro. Der Unterschied von acht Cent pro Liter summiert sich pro Tankfüllung auf 4,40 Euro.

Wer 15.000 Kilometer im Jahr fährt und sieben Liter pro 100 Kilometer verbraucht, benötigt rund 1.050 Liter Kraftstoff. Bei zwei Euro pro Liter ergibt das 2.100 Euro jährlich. Bei 2,08 Euro steigt die rechnerische Jahresbelastung auf 2.184 Euro. Diese Summen machen die psychologische Schwelle zusätzlich greifbar.

Warum die Marke politisch relevant wird Runde Schwellenwerte vereinfachen komplexe Marktmechanismen. Rohölpreise, Steuern, Abgaben und Wechselkurse wirken kontinuierlich. Eine runde Zahl wie zwei Euro pro Liter bündelt diese Entwicklung in einem klar kommunizierbaren Wert.

Preisschwellen eignen sich deshalb besonders für öffentliche Debatten. Sie fungieren als Signalwert, obwohl die wirtschaftliche Veränderung graduell erfolgt.

Mit mehr-Tanken Preisschwankungen erkennen Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.