Stau-Prognose 28.10. – 1.11. Feiertage und Baustellen sorgen für Staus

Hier erfahren Sie, wie der Verkehr am Wochenende 28.10. – 1.11. ist und wo Staus und Behinderungen auftreten.

Herbstferien, Baustellen und Feiertage sorgen am Wochenende für erhebliches Staupotenzial auf den deutschen Autobahnen und den Fernstraßen im benachbarten Ausland.

In Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Herbstferien, in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland startet die zweite Ferienwoche. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande enden sie. Darüber hinaus gibt es zwei regionale Feiertage, die das Wochenende verlängern:

Montag, 31. Oktober Reformationsfeiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Dienstag, 1. November Allerheiligen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dadurch erwartet der ADAC zusätzlich noch Verkehr durch Kurzurlauber und Ausflügler rund um die Ballungsräume. Des Weiteren sorgen 1.016 Baustellen auf den Autobahnen für zähes Fortkommen.

Das sind die besonders belasteten Strecken (beide Richtungen):

Großräume Hamburg, Berlin und München

Fernstraßen zur und von Nord- und Ostsee

A1 Bremen – Hamburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Nürnberg – Heilbronn

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte und Hamburg – Flensburg

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A24 Hamburg – Berlin

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Weniger Staus im Ausland

Auch im benachbarten Ausland ist die Herbstreisewelle auf den Straßen spürbar. Aber: Lange und viele Staus dürften eher die Ausnahme bleiben. In der Schweiz und Österreich ist der Dienstag, 1. November, ebenfalls Feiertag. Vor allem die Strecken zu den Bergwanderzielen sind am langen Wochenende staugefährdet. Dazu zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route. Allenfalls kurze Wartezeiten sollten an den Grenzen, darunter Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) eingeplant werden.

Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

Wie Sie sich in Staus richtig verhalten und was verboten ist, sehen Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Ganz Europa ist im Ferienmodus – alle Bundesländer sind nun in den Schulferien. In den ersten enden die aber bereits wieder. Auf allen bekannten Routen zum Meer und in die Berge müssen Autofahrer mit zahlreichen Staus rechnen – auch im angrenzenden Ausland.