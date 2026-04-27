"Tank-Rabatt" ab 1.5.: Sie werden ab 0 Uhr nicht billiger tanken

Der Grund liegt im Steuersystem und in der Logistik der Kraftstoffversorgung. Die Energiesteuer wird nicht beim Tanken selbst fällig, sondern deutlich früher im System. Entscheidend ist der Zeitpunkt, an dem der Kraftstoff aus einem sogenannten Steuerlager entnommen wird. Das sind Raffinerien oder große Tanklager. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu wörtlich, die Steuer entstehe "zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager und ist damit dem Verbrauch durch die Endkundinnen und Endkunden vorgelagert".

Bereits versteuerter Kraftstoff bleibt zunächst im Tank Für Autofahrer bedeutet das konkret: Der Sprit, der sich am 1. Mai um 00:00 Uhr bereits in den unterirdischen Tanks der rund 14.500 Tankstellen befindet, wurde noch mit dem alten, höheren Steuersatz versteuert. Dieser Kraftstoff wird zunächst weiter verkauft, bevor neue Lieferungen mit reduzierter Steuer ankommen.

Die Bundesregierung weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass sich die Entlastung "verzögert und schleichend" in den Preisen niederschlagen kann. Je nach Standort und Belieferung kann es mehrere Tage dauern, bis der günstigere Einkaufspreis vollständig an der Zapfsäule ankommt.

Unterschiedliche Entwicklung je nach Tankstelle Wie schnell die Preise sinken, hängt stark von der einzelnen Station ab. Faktoren sind unter anderem:

• Zeitpunkt der letzten Belieferung vor dem Stichtag

• Füllstand der Tanks am 1. Mai

• Regionale Versorgungslage, etwa Transport über Binnenschiffe

• Nachfrage vor und nach der Steuerumstellung

Tankstellen mit hohem Umsatz könnten schneller neue, günstiger versteuerte Ware erhalten. Stationen mit geringerer Nachfrage verkaufen dagegen zunächst länger den bereits teurer versteuerten Bestand.

Nachfrageeffekte rund um den Stichtag Zusätzlich beeinflusst das Verhalten der Autofahrer die Preisentwicklung. Vor dem 1. Mai ist mit Zurückhaltung beim Tanken zu rechnen, weil viele auf niedrigere Preise warten. Dadurch bleiben die Tanks an manchen Stationen vergleichsweise voll.

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Am Feiertag selbst und in den Tagen danach steigt die Nachfrage spürbar an. Gleichzeitig erschweren der 1. Mai und das folgende Wochenende die Logistik, weil weniger Transporte stattfinden. Neue, günstiger versteuerte Lieferungen kommen daher nicht überall gleichzeitig an.

Steuersenkung ist nur ein Faktor beim Preis Die Energiesteuer hat einen direkten Einfluss auf den Kraftstoffpreis, ist aber nicht der einzige Bestandteil. Auch Rohölpreise, Raffineriekosten, Transport, Wettbewerb und regionale Besonderheiten wirken sich auf den Endpreis aus.

Selbst wenn die steuerliche Entlastung vollständig weitergegeben wird, kann es deshalb Unterschiede zwischen einzelnen Tankstellen geben.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.