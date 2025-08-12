Stau, Stau und nochmals Stau: Deutsche Autobahnen am Limit

Während sich der Anreiseverkehr in die Urlaubsgebiete allmählich abschwächt, sorgt vor allem die Rückreisewelle für Staus. Betroffen sind insbesondere Heimkehrer aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Teilen der Niederlande, wo die Ferien bald enden.

Hinzu kommt ein regionaler Feiertag am Freitag, 15. August (Mariä Himmelfahrt) in Bayern und im Saarland. Viele nutzen den Donnerstag als Start in ein verlängertes Wochenende, sodass es auch dann zu vermehrten Staus kommen kann. Am Feiertag selbst dürfte der Verkehr in den beiden Bundesländern dagegen etwas ruhiger ausfallen.

Nicht zu unterschätzen sind die derzeit rund 1.250 Autobahnbaustellen bundesweit. Reduzierte Fahrstreifen und lange Arbeitsbereiche führen immer wieder zu zähfließendem Verkehr. Das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen an Samstagen von 7 bis 20 Uhr gilt noch bis Ende August auf den wichtigsten Autobahnen.

Staugefährdete Autobahnen In beiden Fahrtrichtungen ist auf folgenden Strecken mit erhöhtem Staurisiko zu rechnen:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund und Bremen – Hamburg

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Langfristige Sperrungen betreffen außerdem: A59 Duisburg – Dinslaken : Fahrtrichtung Dinslaken zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord von Dienstag, 12. August, 20 Uhr, bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr.

: Fahrtrichtung Dinslaken zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord von Dienstag, 12. August, 20 Uhr, bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr. A60 Bingen – Mainz : In beiden Richtungen zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Finthen/Saarstraße bis Dienstag, 2. September, jeweils täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr.

: In beiden Richtungen zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Finthen/Saarstraße bis Dienstag, 2. September, jeweils täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr. A45 Hagen – Gießen: In beiden Richtungen zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid bis auf Weiteres gesperrt. Verkehr im Ausland Auch in den Nachbarländern ist mit Staus zu rechnen, vor allem auf den Heimreiserouten. In Österreich zählen Brenner-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Pyhrn-, Tauern- und Karawankenroute zu den Problemstrecken. Auf der Brennerautobahn wird im Bereich der Luegbrücke gebaut, was die Staugefahr erhöht. In Tirol gelten an Wochenenden Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und der Fernpass-Route.

In der Schweiz ist vor allem die Gotthard-Route betroffen. In Tschechien behindert eine Tunnelsanierung auf der D8 den Verkehr zwischen Dresden und Prag.

Grenzkontrollen Seit Mai gibt es an allen deutschen Grenzen verschärfte Kontrollen. Besonders betroffen sind die Übergänge Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Polen sind Wartezeiten möglich.