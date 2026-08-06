Stau-Wochenende 7. bis 9.8.2026: Diese Autobahnen sollten Sie meiden

Der ADAC rechnet bundesweit mit langen Staus auch durch rund 1.000 Autobahnbaustellen und mehrere Vollsperrungen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland enden an diesem Wochenende die Sommerferien. Eine Woche später folgen Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie Teile der Niederlande. Gleichzeitig sind aus Bayern und Baden-Württemberg zahlreiche Urlauber auf dem Weg in die Ferien.
Auch in vielen Regionen Skandinaviens steht das Ferienende bevor, wodurch der Rückreiseverkehr zusätzlich zunimmt. Bereits am Freitagnachmittag (7.8.) erwartet der Autoclub den stärksten Reiseverkehr. Auch am Samstagvormittag (8.8.) müssen Autofahrer auf vielen Strecken mit längeren Verzögerungen rechnen. Am Sonntagnachmittag (9.8.) sorgen Heimreisende erneut für volle Autobahnen.
Bei sommerlichem Wetter kommen zusätzlich zahlreiche Tagesausflügler hinzu, sodass sich insbesondere auf den Zufahrten zu Küsten, Seen, Mittelgebirgen und den Alpen weitere Staus bilden können.
Diese Autobahnen sind besonders betroffen
- A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
- A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
- A4 Dresden – Görlitz
- A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt
- A6 Mannheim – Heilbronn
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark – Stettin
- A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A17 Dresden – Prag
- A20 Lübeck – Rostock
- A21 Kiel – Bargteheide
- A23 Hamburg – Heide
- A24 Hamburg – Schwerin
- A27 Bremen – Bremerhaven
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A81 Stuttgart – Singen
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau – München
- A99 Autobahnring München
Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren
Wer über Österreich in den Urlaub fährt, muss sich auch am kommenden Wochenende auf zusätzliche Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol und Salzburg gelten weiterhin Abfahrtssperren auf mehreren Landesstraßen. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und auf Ausweichstrecken durch Ortschaften fahren.
Stau-Strecken in Österreich
- A1 Westautobahn
- A4 Ostautobahn
- A9 Pyhrnautobahn
- A10 Tauernautobahn
- A11 Karawankenautobahn
- A12 Inntalautobahn
- A13 Brennerautobahn
- A14 Rheintal/Walgau-Autobahn
- B197 Arlbergstraße
- Fernpass B179
Stau-Strecken in der Schweiz
- A1 Bern – Zürich – St. Margarethen
- A2 Luzern – Chiasso (Gotthard-Route)
- A3 Basel – Zürich – Chur
- A13 Bregenz – Chiasso (San-Bernardino-Route)
Stau-Strecken in Italien
- A22/SS12 Brennerroute
- A23 Villach – Udine
- A4 Verona – Venedig – Triest
- A7 Mailand – Genua
- A1 Modena – Bologna – Florenz
Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens und Frankreichs, auf den Hauptrouten von und nach Polen sowie Tschechien und auf den Transitstrecken Richtung Griechenland und Türkei ist mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Grenzkontrollen können die Reisezeit zusätzlich verlängern.
Grenzkontrollen sorgen weiter für Wartezeiten
Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Außengrenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden. Verzögerungen sind außerdem auf der A4 bei Ludwigsdorf, auf der A12 bei Frankfurt (Oder), auf der A15 bei Forst sowie am Grenzübergang Ellund auf der A7 möglich. Auch bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Reisende zusätzliche Wartezeiten einplanen.
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