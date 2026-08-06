Stau-Wochenende 7. bis 9.8.2026: Diese Autobahnen sollten Sie meiden

Der ADAC rechnet bundesweit mit langen Staus auch durch rund 1.000 Autobahnbaustellen und mehrere Vollsperrungen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland enden an diesem Wochenende die Sommerferien. Eine Woche später folgen Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie Teile der Niederlande. Gleichzeitig sind aus Bayern und Baden-Württemberg zahlreiche Urlauber auf dem Weg in die Ferien.

Auch in vielen Regionen Skandinaviens steht das Ferienende bevor, wodurch der Rückreiseverkehr zusätzlich zunimmt. Bereits am Freitagnachmittag (7.8.) erwartet der Autoclub den stärksten Reiseverkehr. Auch am Samstagvormittag (8.8.) müssen Autofahrer auf vielen Strecken mit längeren Verzögerungen rechnen. Am Sonntagnachmittag (9.8.) sorgen Heimreisende erneut für volle Autobahnen.

Bei sommerlichem Wetter kommen zusätzlich zahlreiche Tagesausflügler hinzu, sodass sich insbesondere auf den Zufahrten zu Küsten, Seen, Mittelgebirgen und den Alpen weitere Staus bilden können.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A4 Dresden – Görlitz

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark – Stettin

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A17 Dresden – Prag

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A23 Hamburg – Heide

A24 Hamburg – Schwerin

A27 Bremen – Bremerhaven

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A81 Stuttgart – Singen

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer über Österreich in den Urlaub fährt, muss sich auch am kommenden Wochenende auf zusätzliche Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol und Salzburg gelten weiterhin Abfahrtssperren auf mehreren Landesstraßen. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und auf Ausweichstrecken durch Ortschaften fahren.

Stau-Strecken in Österreich A1 Westautobahn

A4 Ostautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A11 Karawankenautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintal/Walgau-Autobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179

Stau-Strecken in der Schweiz A1 Bern – Zürich – St. Margarethen

A2 Luzern – Chiasso (Gotthard-Route)

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 Bregenz – Chiasso (San-Bernardino-Route) Stau-Strecken in Italien A22/SS12 Brennerroute

A23 Villach – Udine

A4 Verona – Venedig – Triest

A7 Mailand – Genua

A1 Modena – Bologna – Florenz Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens und Frankreichs, auf den Hauptrouten von und nach Polen sowie Tschechien und auf den Transitstrecken Richtung Griechenland und Türkei ist mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Grenzkontrollen können die Reisezeit zusätzlich verlängern.

Grenzkontrollen sorgen weiter für Wartezeiten Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Außengrenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden. Verzögerungen sind außerdem auf der A4 bei Ludwigsdorf, auf der A12 bei Frankfurt (Oder), auf der A15 bei Forst sowie am Grenzübergang Ellund auf der A7 möglich. Auch bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Reisende zusätzliche Wartezeiten einplanen.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.