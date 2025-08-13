Staugefahr auf A4 und A57 bei Köln: Sperrungen an drei Tagen ab 14.8.

Betroffen sind jeweils mit der A4 und der A57 zwei wichtige Autobahnen, die für den Verkehr in der Region eine zentrale Rolle spielen.

Konkret werden am Donnerstag, 14.08.2025, am Mittwoch, 20.08.2025, und am Donnerstag, 21.08.2025 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr folgende Verbindungen gesperrt:

von der A57 in Fahrtrichtung Köln auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz

von der A1 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld Damit sind sowohl der Wechsel von der A57 auf die westliche A1 als auch die Fahrt von der A1 auf die nördliche A57 an diesen Tagen nicht möglich.

Engpass auf der A4 bereits vor den Sperrungen Bereits am Dienstag, 12.08.2025, war die A4 zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Süd und Gremberg in Fahrtrichtung Olpe eingeschränkt. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr standen dort nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auch diese Maßnahme führte zu zähfließendem Verkehr, vor allem im Berufsverkehr.

Die gesperrten Rampen im Kreuz Köln-Nord verbinden stark befahrene Autobahnabschnitte. Auch wenn die Arbeiten außerhalb der morgendlichen Rush-Hour stattfinden, ist mit Rückstau und stockendem Verkehr zu rechnen. Vor allem Pendler und Fernfahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Für den überregionalen Verkehr bedeutet die Sperrung, dass eine direkte Fahrt auf den genannten Relationen nicht möglich ist. Stattdessen müssen Umleitungen über andere Strecken im Kölner Autobahnnetz genutzt werden. Diese sind ausgeschildert, können aber zu längeren Fahrzeiten führen.