Stauprognose 2. bis 5. Oktober: Hier droht am langen Wochenende Stillstand

Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen.
Mit dem höchsten Verkehrsaufkommen rechnet der ADAC deshalb am Donnerstagnachmittag. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, den 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr rund um die bayerische Landeshauptstadt zusätzlich verstärkt.
Neben dem hohen Reiseverkehr drohen auf den Autobahnen auch zahlreiche Engpässe: Aktuell gibt es rund 1.300 Baustellen in Deutschland. Zur Entlastung gilt am Feiertag, dem 3. Oktober, von 0 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.
Diese Autobahnen sind besonders staugefährdet:
- A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
- A1/A3/A4 Kölner Ring
- A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
- A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz
- A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Hamburg – Flensburg / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 München – Nürnberg
- A10 Berliner Ring
- A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A72 Chemnitz – Hof
- A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen
- A93 Inntaldreieck – Kufstein
- A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A99 Umfahrung München
Reiseverkehr im Ausland
Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet.
In Österreich führt die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Zwar stehen am Wochenende beide Spuren zur Verfügung, dennoch ist die Staugefahr hoch. Auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route gibt es an den Wochenenden zudem Abfahrtssperren. Weitere Einschränkungen gibt es durch Bauarbeiten am Reschenpass und am Pfändertunnel.
In Tschechien kommt es durch Tunnelsanierungen zu Beeinträchtigungen auf der D8 (Dresden – Prag). Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.
An den Grenzen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim), kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise, etwa in Richtung Polen, Dänemark, Niederlande oder Frankreich, sind Verzögerungen möglich.
Sprit sparen auf der Reise
Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.