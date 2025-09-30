Stauprognose 2. bis 5. Oktober: Hier droht am langen Wochenende Stillstand

Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen.

Mit dem höchsten Verkehrsaufkommen rechnet der ADAC deshalb am Donnerstagnachmittag. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, den 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr rund um die bayerische Landeshauptstadt zusätzlich verstärkt.

Neben dem hohen Reiseverkehr drohen auf den Autobahnen auch zahlreiche Engpässe: Aktuell gibt es rund 1.300 Baustellen in Deutschland. Zur Entlastung gilt am Feiertag, dem 3. Oktober, von 0 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Diese Autobahnen sind besonders staugefährdet: A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A72 Chemnitz – Hof

A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München Reiseverkehr im Ausland Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet.

In Österreich führt die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Zwar stehen am Wochenende beide Spuren zur Verfügung, dennoch ist die Staugefahr hoch. Auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route gibt es an den Wochenenden zudem Abfahrtssperren. Weitere Einschränkungen gibt es durch Bauarbeiten am Reschenpass und am Pfändertunnel.

In Tschechien kommt es durch Tunnelsanierungen zu Beeinträchtigungen auf der D8 (Dresden – Prag). Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

An den Grenzen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim), kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise, etwa in Richtung Polen, Dänemark, Niederlande oder Frankreich, sind Verzögerungen möglich.