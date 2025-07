Staus auf A5 und A7 deutlich zurückgegangen: Neue A49 macht es flüssiger

Die Zahlen sind deutlich: Zwischen dem 21. März und dem 30. Juni 2024 wurden auf der A7 in Fahrtrichtung Norden 763 Staukilometer gezählt. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es nur noch 180 Kilometer – ein Rückgang um rund 76 Prozent. Die Staudauer sank sogar um fast 90 Prozent von 411 auf 44 Stunden. Für beide Fahrtrichtungen zusammen ergibt sich eine durchschnittliche Reduktion der Staukilometer um 71 Prozent (2024: 1.370 km, 2025: 395 km).

Noch stärker fiel der Effekt auf der A5 aus: Dort wurde in Richtung Osten im gleichen Zeitraum ein Rückgang der Staukilometer um 85 Prozent registriert – von 557 Kilometern im Jahr 2024 auf 84 Kilometer im Jahr 2025. Die Staudauer ging parallel von 265 auf 40 Stunden zurück. Auch hier ergibt sich in beiden Fahrtrichtungen ein Rückgang der Staukilometer um 71 Prozent (2024: 757 km, 2025: 220 km).

Neben der besseren Reisezeit wird auch eine geringere Unfallgefahr erwartet, weil sich der Verkehr auf den bislang überlasteten Abschnitten entzerrt. Darüber hinaus profitieren mehrere Orte im Schwalm-Eder-Kreis – darunter Borken, Schwalmstadt und Fritzlar – von einer besseren Anbindung in Richtung Süden. Gleichzeitig sinkt das Verkehrsaufkommen in den Ortsdurchfahrten, was nach Einschätzung des ADAC die Lebensqualität erhöht.