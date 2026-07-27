Steffen Bilger neuer Bundesverkehrsminister: So tickt der Nachfolger von Patrick Schnieder

Mit Bilger übernimmt ein Politiker das Ressort, der die Verkehrspolitik seit Jahren aus unterschiedlichen Funktionen kennt. Die Personalie beendet zugleich eine ungewöhnliche Hängepartie. Eigentlich hatte Merz bereits am Freitag (24.7.2026) einen Wechsel an der Spitze des Ministeriums angekündigt. Nachdem der zunächst vorgesehene Nachfolger Fritz Güntzler seine Zusage kurzfristig zurückgezogen hatte, blieb das Ministerium jedoch mehrere Tage ohne benannten Nachfolger. Patrick Schnieder zog am Sonntag schließlich selbst die Konsequenzen und bat den Bundeskanzler um seine Entlassung. Er begründete den Schritt damit, den "unwürdigen Zustand" beenden zu wollen, der eine sachliche Arbeit inzwischen unmöglich mache.

Mit seinem Rücktritt kam Schnieder einer möglichen Entlassung zuvor. In seiner Erklärung verwies er darauf, dass insbesondere bei der Deutschen Bahn kurzfristig wichtige Entscheidungen anstünden, die keinen weiteren Aufschub zuließen. Deshalb brauche das Ministerium möglichst schnell wieder klare Verhältnisse.

Verkehrspolitik ist Bilgers Fachgebiet Anders als der zunächst vorgesehene Fritz Güntzler bringt Steffen Bilger umfangreiche Erfahrungen im Verkehrsbereich mit. Der 47-Jährige stammt aus Baden-Württemberg und vertritt seit 2009 den Wahlkreis Ludwigsburg direkt im Deutschen Bundestag. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen, absolvierte anschließend sein Referendariat am Landgericht Stuttgart und arbeitete bis zu seinem Einzug in den Bundestag als Rechtsanwalt im Energiebereich.

Im Parlament spezialisierte sich Bilger früh auf Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Von 2009 bis 2018 gehörte er dem Verkehrsausschuss des Bundestages an. Zwischen März 2018 und Dezember 2021 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und damit Stellvertreter des damaligen Ministers Andreas Scheuer. Seit Ende 2021 gehörte er als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Führung der Unionsfraktion. Zuletzt wechselte er als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer in eine zentrale organisatorische Rolle der Fraktion.

Seit 2011 steht Bilger außerdem an der Spitze des CDU-Bezirksverbands Nordwürttemberg. Innerhalb der Union gilt er seit Jahren als einer der profiliertesten Fachpolitiker für Verkehr und Infrastruktur. Mit seiner Ernennung übernimmt damit kein fachfremder Quereinsteiger das Ministerium, sondern ein Politiker, der das Ressort sowohl aus der parlamentarischen Arbeit als auch aus eigener Regierungserfahrung kennt.

TOBIAS SCHWARZ via Getty Images Patrick Schnieder hat um seine Entlassung als Bundesverkehrsminister gebeten.

Große Baustellen warten auf den neuen Minister Bilger übernimmt das Ministerium in einer schwierigen Phase. Als wichtigste Aufgabe gilt derzeit die Sanierung der Deutschen Bahn. Hohe Verspätungen, Milliardenbedarf bei der Infrastruktur und laufende Generalsanierungen gehören zu den größten Herausforderungen. Gleichzeitig stehen Entscheidungen über Straßenbau, Brückensanierungen sowie die Finanzierung zahlreicher Verkehrsprojekte an.

Hinzu kommen zahlreiche politische Themen, darunter die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Investitionen in Straßen und Schienen sowie die weitere Ausgestaltung der Mobilitäts- und Infrastrukturpolitik der Bundesregierung.

Bilgers Positionen in der Verkehrspolitik Bilger gilt innerhalb der CDU traditionell als Vertreter einer technologieoffenen Verkehrspolitik. Während seiner Zeit als Staatssekretär sprach er sich mehrfach gegen pauschale Fahrverbote und gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen aus. Gleichzeitig setzte er sich für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie schnellere Genehmigungsprozesse ein.

Kritiker verweisen auf seine enge Verbindung zum Automobilstandort Baden-Württemberg. Umweltverbände wie Greenpeace forderten nach seiner Nominierung deshalb einen grundsätzlichen Kurswechsel in der Verkehrspolitik und mehr Tempo bei Elektrifizierung, Bahnmodernisierung sowie Klimaschutzmaßnahmen.