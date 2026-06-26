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Wird der Manta Opels Renault 5? Stellantis- und Opel-Designchef im Interview

Designchefs von Stellantis und Opel im Interview
Wird der Manta Opels Renault 5?

Die Chefdesigner von Stellantis, Gilles Vidal, und Opel, Mark Adams, sprechen im gemeinsamen Interview über die Abgrenzung von 14 Marken in einem Konzern mit gemeinsamer Technik, die Sonderstellung von Opel und die Chancen eines Manta-Comebacks.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.06.2026
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Wird der Manta Opels Renault 5?
Foto: Stellantis
Mit ihrer Person gibt es erstmals einen Chefdesigner im Konzern. Welches Potenzial sehen Sie in dieser Rolle und welche Erwartungen sind damit verknüpft?

Gilles Vidal: Mit seinen unterschiedlichen Marken hat Stellantis ein fantastisches Potenzial. Solange die Marken eigenständig agierten, haben sie jeweils das getan, was notwendig war, um profitabel zu sein und um hochwertige Produkte anzubieten. Jetzt, da wir vereint unter einem gemeinsamen Dach sitzen, können wir völlig neue Synergien heben. Das betrifft nicht nur den Einkauf oder die Effizienz im Allgemeinen, sondern auch die Aufmerksamkeit, die wir der Markenpositionierung und den Markenspezifika widmen können. Wir können die Marken strategisch ganz anders voneinander abheben und sicherstellen,...