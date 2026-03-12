Strategische Öl-Reserven: Wo versteckt Deutschland sein Diesel und Benzin?

Die strategischen Reserven sollen sicherstellen, dass die Energieversorgung auch bei schweren Störungen internationaler Lieferketten aufrechterhalten werden kann. Grundlage ist eine Verpflichtung der Internationalen Energieagentur sowie europäische Vorgaben, nach denen Staaten Vorräte für mindestens neunzig Tage ihrer Nettoimporte vorhalten müssen.

Innerhalb Europas gehört Deutschland zu den Ländern mit den größten strategischen Ölreserven. Hintergrund ist die starke industrielle Nachfrage nach Energie sowie die zentrale Rolle des Landes als Import-, Raffinerie- und Transitstandort für Mineralöl in Europa.

Wichtige Standorte der strategischen Ölreserven in Deutschland

Die deutschen Pflichtvorräte werden vom Erdölbevorratungsverband organisiert und auf zahlreiche Standorte verteilt. Rohöl wird häufig in unterirdischen Kavernen gespeichert, während fertige Produkte wie Benzin oder Diesel auch in oberirdischen Tanklagern liegen.

Unterirdische Kavernen gelten als besonders geeignete Speicherform. Sie werden in Salzstöcken ausgespült und können jeweils mehrere hunderttausend Kubikmeter Rohöl aufnehmen. Salzformationen sind nahezu vollständig dicht, weshalb diese Speicher über Jahrzehnte genutzt werden können.

Ein erheblicher Teil der deutschen Vorräte befindet sich in Norddeutschland. Große Salzstöcke in Niedersachsen und Schleswig-Holstein bieten dort günstige geologische Bedingungen für Kavernenspeicher. Gleichzeitig liegen wichtige Rohölhäfen wie Wilhelmshaven und Hamburg in unmittelbarer Nähe.

Strategische Ölreserven in Europa

Auch andere europäische Staaten halten große Pflichtvorräte vor. Grundlage sind sowohl EU-Vorgaben als auch Verpflichtungen innerhalb der Internationalen Energieagentur. Viele Länder kombinieren unterirdische Speicher mit großen Tanklagern an Raffinerien oder Häfen.

Zu den größten strategischen Reserven in Europa zählen neben Deutschland auch Frankreich, die Niederlande und Finnland. Frankreich organisiert seine Vorräte über die staatliche Organisation SAGESS. In den Niederlanden konzentrieren sich große Teile der Vorräte im Raum Rotterdam, einem der wichtigsten Energiehäfen Europas.

Finnland nutzt neben Tankanlagen ebenfalls unterirdische Speicher. Weitere bedeutende Reserven existieren unter anderem in Tschechien und Ungarn. Die europäischen Vorräte sind Teil eines gemeinsamen Krisenmechanismus, bei dem mehrere Staaten gleichzeitig Reserven freigeben können.

Wie groß die strategischen Vorräte sind

Deutschland ist verpflichtet, Vorräte in Höhe von mindestens neunzig Tagen der durchschnittlichen Nettoimporte vorzuhalten. Maßstab sind die Importmengen, nicht der reine Inlandsverbrauch.

Nach zuletzt veröffentlichten Bestandszahlen lagerten rund 1.714.277 Tonnen Benzin sowie etwa 4.155.138 Tonnen Dieselkraftstoff in der strategischen Reserve. Hinzu kommen erhebliche Mengen Rohöl und leichtes Heizöl. Eine Tonne Kraftstoff entspricht ungefähr 1.200 Litern. Damit bewegt sich allein die Benzinreserve in einer Größenordnung von rund zwei Milliarden Litern. Beim Diesel liegt das Gesamtvolumen deutlich höher.

Zum Vergleich verbraucht Deutschland pro Tag rund 473.000 Barrel Benzin sowie etwa 947.000 Barrel Diesel und Heizöl zusammen. Ein Barrel entspricht 159 Litern.

• Benzin rund 75 Millionen Liter pro Tag

• Diesel und Heizöl zusammen etwa 150 Millionen Liter pro Tag

Diese Größenordnung zeigt, dass die strategische Reserve vor allem dafür ausgelegt ist, längerfristige Importausfälle zu überbrücken.

Wer über eine Freigabe entscheidet

Die strategischen Vorräte werden vom Erdölbevorratungsverband verwaltet. Mitglieder des Verbandes sind Unternehmen, die Mineralöl importieren oder verarbeiten. Über eine Freigabe entscheidet die Bundesregierung. Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft. In internationalen Krisensituationen erfolgt eine Abstimmung mit der Internationalen Energieagentur.

Eine Freigabe kommt in Betracht, wenn es zu erheblichen Störungen der Ölversorgung kommt. Dazu zählen unterbrochene Lieferketten, größere Ausfälle von Fördermengen oder Probleme bei der Versorgung von Raffinerien.

Freigaben der Reserven sind selten

Koordinierte Freigaben strategischer Ölreserven sind selten. Seit Gründung der Internationalen Energieagentur kam es nur wenige Male zu solchen Maßnahmen.

Beispiele sind der Golfkrieg Anfang der 1990er-Jahre, schwere Hurrikanschäden an der US-Ölinfrastruktur im Jahr 2005 sowie der Ausfall libyscher Ölexporte im Jahr 2011. Zuletzt wurden im Jahr 2022 infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine größere Mengen aus den strategischen Vorräten freigegeben.