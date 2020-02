Neue Studie zu Lkw-Parkplätzen An Autobahnen fehlen 23.500 Stellplätze

Dafür wurde an 2.179 Standorten mit insgesamt 70.800 Parkmöglichkeiten über drei Nächte hinweg die Anzahl der abgestellten Lkw gezählt. Entsprechend stellten pro Nacht (zwischen 22 und 3 Uhr) rund 94.100 Lkw-Fahrer ihre Brummis auf bewirtschafteten oder unbewirtschafteten Rastanlagen sowie Autohöfen ab.

Dramatischer Anstieg des Lkw-Verkehrs

Insgessamt hat sich die Parkkapazität von 53.871 Abstellmöglichkeiten (2008) über 60.410 Parlplätze (2013) auf nunmehr 70.772 für 2018 deutlich erhöht. Allerdings stehen dem Mehr an Parkfläche auch eine signifikant höhere Anzahl an Lkw gegenüber. Sie waren 2008 68.139 Lkw geparkt, 2013 71.343 Lastwagen und 2019 insgesamt 94.119 Fahrzeuge.

Während sich zunächst von 2008 bis 2012 die Fehlbestände bei den Parkplätzen reduziert hat – von 14.200 auf 10.900, so nahm die Zahl von 2013 auf 2018 auf 23.500 zu. Auch auf den teilweise kostenpflichtigen Autohöfen hatte die BASt – eine Behörde des Bundesverkehrsministeriums – erstmals mehr Lkw als Stellplätze ermittelt. Die meisten Plätze für Lkw fehlen in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Lkw-Parkplätze an Autobahnen - nach Bundesländern Bundesland Anzahl Parkplätze Anzahl parkende Lkw Anzahl fehlende Parkplätze Baden-Wüttremberg 7.313 10.340 3.027 Bayern 15.138 19.122 3.984 Berlin 135 157 22 Brandeburg 3.862 5.037 1.175 Bremen 160 201 41 Hamburg 588 752 164 Hessen 6.299 9.238 2.939 Mecklenburg-Vorpommern 1.309 1.393 84 Niedersachsen 10.452 12.850 2.398 Nordrhein-Westfalen 9.734 13.526 3.792 Rheinland-Pfalz 4.311 6.134 1.823 Saarland 485 639 154 Sachsen 2.715 4.264 1.549 Sachsen-Anhalt 3.562 4.376 814 Schleswig-Holstein 2.003 2.442 439 Thüringen 2.706 3.648 942

Dabei stellen die auf Rastplätzen oftmals wild abgestellten Lkw auch für die Pkw-Fahrer ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Auffahrunfälle auf unbeleuchtete Lkw an Brems- und Beschleunigungsstreifen sind keine Seltenheit. Dazu gesellen sich die teils unwürdigen Verhältnisse bei den Toiletten und Waschgelegenheiten, die nicht für die überdurchschnittlche Benutzung ausgelegt sind.

Bundesverkehrsministerium mit Fünf-Punkte-Plan

Seit Jahren schreibt es sich das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium auf die Fahnen, die Missstände bei den Lkw-Parkplätzen zu beheben. Der BASt-Bericht liegt dem Verkehrsministerium seit einiger Zeit vor, wurde jedoch erst jetzt veröffentlicht.

Das Bundesverkehrsministerium von CSU-Mann Andreas Scheuer will nun für das Jahr 2020 einen Fünf-Punkte-Plan mit Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro auflegen. „Unsere Lkw-Fahrer sorgen dafür, dass Handel und Wirtschaft in Deutschland in Bewegung bleiben. Sie sind jedes Jahr Zehntausende Kilometer auf den Autobahnen unterwegs. Das ist ein anstrengender Job – erholsame Pausen sind umso wichtiger“, betont der Minister.

So sieht der Plan den Einsatz von telematischen Kolonnenparken und Kompakt-Parken vor, um den vorhandenen Parkraum um bis zu 50 Prozent besser zu nutzen. Dazu stellt die BASt ein Konzept für ein bundeseinheitliches Lkw-Parkleitsystem vor. Des Weiteren könnten zusätzlich Pkw-Stellplätze nachts für Lkw freigegeben werden. Als weiterer Baustein soll es eine finanzielle Förderung für private Investoren geben, die Lkw-Parkplätze insbesondere in Industrie- und Gewerbegebieten neben Autobahnen errichten.

Fazit

Lieber Herr Scheuer, seit Jahren wissen Sie und auch ihre Vorgänger um die katastrophalen Park-Bedingungen an deutschen Autobahnen. Indes Abhilfe hat ihr Ressort nicht geschaffen. Ihr Fünf-Punkte-Plan nach den miserablen Ergebnissen des BASt-Studie wirkt wie purer Aktionismus und kommt Jahre zu spät. Wie lange wollen sie noch im Angesicht des steigenden Lkw-Verkehrs technische Möglichkeiten eruieren und Förderrichtlinien erstellen? Jetzt brauchen die Lkw-Fahrer Platz, Platz für ihre Brummis und Platz für ihre Pause. Als erste Sofortmaßnahme könnten Sie Pkw-Stellplätze nachts auch für die Lkw-Fahrer freigeben oder Halte- und Parkverbote in Industriegebieten aufheben.