Südkorea expandiert mit K2: Auf Pkw folgen die Panzer

Mit dem K2 Black Panther von Hyundai Rottem tritt ein Kampfpanzer in Europa auf, der nicht über jahrzehntelange Einsatzgeschichte argumentiert, sondern über etwas anderes. Lieferzeit, Produktionsstrategie und ein klar definiertes Gesamtpaket stehen im Vordergrund.

Vier Punkte, die den K2-Panzer aktuell nach vorne bringen Das zählt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lagen. Bestände müssen erneuert werden, gleichzeitig sind Produktionskapazitäten klassischer Anbieter begrenzt. Genau in diese Lücke stößt der K2 mit seinen vier Vorteilen:

Lieferzeit statt Warteliste

Der K2 läuft in Serie und kann vergleichsweise kurzfristig bereitgestellt werden. Bei vielen westlichen Systemen sind Produktionslinien ausgelastet.

Der K2 läuft in Serie und kann vergleichsweise kurzfristig bereitgestellt werden. Bei vielen westlichen Systemen sind Produktionslinien ausgelastet. Gewicht als Praxisfaktor

Rund 55 Tonnen bedeuten weniger Einschränkungen bei Transport und Infrastruktur als bei schwereren Modellen.

Rund 55 Tonnen bedeuten weniger Einschränkungen bei Transport und Infrastruktur als bei schwereren Modellen. Automatisierung im Turm

Der automatische Lader reduziert die Besatzung auf drei Soldaten und verändert Aufbau und Volumen des Turms.

Der automatische Lader reduziert die Besatzung auf drei Soldaten und verändert Aufbau und Volumen des Turms. Industrieansatz

Produktion im Käuferland und Technologietransfer sind Teil des Angebots. Diese Punkte erklären die aktuelle Rolle des K2 stärker als einzelne Leistungswerte.

Technik folgt einem klaren Konzept Der K2 ist auf ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Gewicht und Automatisierung ausgelegt. Der 1.500-PS-Dieselmotor trifft auf rund 55 Tonnen Gefechtsgewicht. Daraus ergibt sich ein Leistungsgewicht von etwa 27 PS pro Tonne. Der Panzer beschleunigt auf rund 32 km/h in etwa sieben Sekunden.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei bis zu 70 km/h auf der Straße, im Gelände bei etwa 50 Sachen. Die Reichweite beträgt rund 450 Kilometer.

Turm, Ladesystem und Feuerkraft Die 120-Millimeter-Glattrohrkanone entspricht dem NATO-Standard. Entscheidend ist das automatische Ladesystem. Im Turm werden rund 16 Schuss direkt bereitgehalten. Die Feuerrate liegt bei bis zu 15 Schuss pro Minute. Der Ladeschütze entfällt, die Besatzung besteht aus drei Personen.

Das führt zu einem kompakteren Turm und verändert interne Abläufe. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von der Technik, da manuelle Alternativen entfallen. Neben klassischer Munition kann der K2 auch Lenkmunition einsetzen, die Ziele von oben angreift und die Reichweite erweitert.

Feuerleitsystem und Zielverfolgung Das Feuerleitsystem verarbeitet kontinuierlich mehrere Einflussgrößen. Dazu gehören Entfernung, Zielbewegung sowie Umweltbedingungen. Der Kommandant kann ein Ziel aufklären, während der Richtschütze ein anderes bekämpft.

Hyundai Rottem Der K2 in der Polen-Version.

Der Schuss wird erst ausgelöst, wenn die Stabilisierung der Kanone den optimalen Punkt erreicht. Das reduziert Streuung und erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit während der Fahrt.

Fahrwerk als technischer Unterschied Die hydropneumatische Federung gehört zu den auffälligsten technischen Lösungen des K2 Black Panther. Anders als bei klassischen Drehstabfederungen lässt sich jede Laufrolle einzeln ansteuern. Der Panzer kann sich gezielt absenken, anheben oder seitlich neigen.

Das verändert die Einsatzmöglichkeiten im Gelände. Die Kanone erhält größere Höhen- und Tiefenwinkel, ohne dass der gesamte Panzer neu ausgerichtet werden muss. In Stellung kann das Fahrzeug abgesenkt werden, wodurch die sichtbare Fläche reduziert wird. Hinzu kommt ein Effekt, der im Fahrbetrieb relevant wird. Unebenheiten lassen sich aktiv ausgleichen, wodurch die Plattform ruhiger bleibt. Das wirkt sich direkt auf die Zielstabilisierung aus, insbesondere bei Fahrt im Gelände. Der Panzer muss weniger stark abbremsen, um präzise schießen zu können.

Ein weiterer Punkt ist die Anpassung an unterschiedliche Einsatzsituationen. Beim Überwinden von Hindernissen kann die Front angehoben werden, um den Böschungswinkel zu verbessern. In Deckungssituationen lässt sich das Fahrzeug gezielt "eindrehen", um nur einen minimalen Teil des Turms sichtbar zu halten.

Diese Form der aktiven Fahrwerkssteuerung ersetzt in Teilen klassische Kompromisse zwischen Beweglichkeit und Feuerposition. Statt sich an das Gelände anzupassen, passt sich das Fahrzeug selbst an.

Schutzsysteme und Kosten Der K2 nutzt eine Verbundpanzerung, die modular ergänzt werden kann. Sensoren erkennen Laseranstrahlung, Nebelmittel stören die Zielerfassung. Ein aktives Schutzsystem ist vorgesehen. Ergänzt wird das durch ein ABC-Schutzsystem und automatische Löschanlagen.

Der Preis liegt bei rund 8,5 Millionen US-Dollar pro Fahrzeug. Damit bleibt der K2 unter vielen westlichen Modellen. Zum Vergleich wird für einen Leopard 2A7 je nach Ausstattung bei rund 15 Millionen Euro, die neueste Version, der 2A8 kann bis zu 30 Millionen Euro kosten. Neben dem Preis spielt die Struktur eine Rolle. Lieferung, Produktion und Anpassung werden als Paket angeboten.

Polen als Großkunde Der K2 Black Panther ist in Polen bereits im Einsatz. Grundlage ist ein 2022 geschlossener Rahmenvertrag über insgesamt 1.000 Fahrzeuge. Die ersten 180 Panzer wurden vollständig in Südkorea produziert und ausgeliefert. Parallel dazu wird eine angepasste Version für den polnischen Bedarf vorbereitet.

Während die ersten Serienfahrzeuge aus südkoreanischer Fertigung stammten, ist für den Großteil der weiteren Panzer eine Produktion in Polen vorgesehen. Geplant ist der Aufbau einer eigenen Fertigungslinie für die Variante K2PL, ergänzt durch Wartung, Instandsetzung und die Einbindung nationaler Unternehmen. Ein erheblicher Teil der insgesamt bestellten Fahrzeuge soll auf dieser Basis im Land entstehen.