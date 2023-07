Am Reiz-Wort "Tempolimit" entzündet sich seit Jahren Streit. Die Argumente changieren zwischen Umweltschutz und Freiheits-Verlust, oft folgt ein Abdriften ins Unsachliche. In Deutschland gibt es viele Fans der freien Autobahnabschnitte, nicht wenige verstehen das Alleinstellungsmerkmal als Teil nationaler Identität. In fast allen Ländern auf dem Planeten (siehe Bildergalerie) gibt es Tempobegrenzungen, in den vergangenen Jahren haben gerade in der EU einige Mitglieder wie die Niederlande weiter gedrosselt. In Italien und Tschechien findet nun die Trend-Umkehr statt.