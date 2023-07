Haben sich die Mitglieder des Tesla-Verwaltungsrats (Board of Directors) seit 2017 über Gebühr am Vermögen von Tesla bedient? Dies sahen zumindest die Betreiber von Rentenkassen für Polizei und Feuerwehr in Detroit so, die Beteiligungen an Tesla hielten. Auf ihr Betreiben hin kam es deshalb 2020 zu einer Klage gegen den Verwaltungsrat.