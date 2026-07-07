Tesla-Zulassungszahlen steigen über das Vorkrisen-Niveau von 2023

Mit einem Zuwachs von 317,6 Prozent bei den Neuzulassungen im Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat ist Tesla einer der Gewinner in der aktuellen Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Der US-Hersteller erreichte damit einen Marktanteil von 2,6 Prozent – ein neuer Höchstwert für die Marke in Deutschland. Gestützt wird dieser Erfolg vorwiegend durch die hohe Nachfrage nach dem Model Y und einem wachsenden Anteil im wichtigen Flotten- und Geschäftskundensegment.

Dieser Rekordwert markiert den vorläufigen Höhepunkt einer beispiellosen Entwicklung. Um die Dimension dieses Aufstiegs zu verstehen, muss man ins Jahr 2022 zurückblicken. Damals agierte Tesla in Deutschland noch in einer Nische: Mit nur 419 Neuzulassungen im Januar 2022 und einem Marktanteil von 0,2 Prozent war die Marke weit vom Massenmarkt entfernt.

Der Durchbruch in den Massenmarkt folgte nur ein Jahr später und glich einer Disruption. Im Januar 2023 explodierten die Zulassungen förmlich. Mit 4.241 Neuzulassungen und einem Zuwachs von über 900 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzehnfachte Tesla seine Präsenz. Angetrieben durch die Produktion in Grünheide, erreichte die Marke einen Marktanteil von 2,4 Prozent und wurde vom Nischenanbieter zu einem der wichtigsten Akteure im E-Auto-Segment.

Wer hoch fliegt, kann tief fallen Doch auf den steilen Aufstieg folgte ein ebenso abrupter Absturz. Bereits im Januar 2024 kühlte sich der Hype mit einem Rückgang von 25,7 Prozent spürbar ab. Dieser Trend mündete im Januar 2025 in einer tiefen Krise. Die Zulassungen brachen um weitere 59,5 Prozent ein, der Marktanteil fiel auf 0,6 Prozent zurück. Wachsender Konkurrenzdruck und öffentliche Kontroversen um CEO Elon Musk belasteten den Absatz erheblich.

Die aktuelle Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 ist daher mehr als nur eine Erholung. Nach der vorherigen Achterbahnfahrt aus Hype und Krise markiert der neue Rekordmarktanteil eine Etablierung im deutschen Automarkt. Anders als zuvor scheint das Wachstum auf einem solideren Fundament zu stehen, gestützt durch eine wachsende Nachfrage.

Erholung in ganz Europa Der starke Zuwachs in Deutschland ist Teil einer breiteren Erholung von Tesla in ganz Europa. In Frankreich verdoppelten sich die Zulassungen (+105 %), in Schweden gab es ein Plus von 56 Prozent, und auch in Italien und Portugal (+43 %) sowie Dänemark (+39 %) zeigten die Zahlen nach oben, so die Berichterstattung der Wirtschaftswoche. Eine Ausnahme bildete Norwegen, wo die Neuzulassungen nach dem Vorziehen von Käufen aufgrund steuerlicher Änderungen um 43 Prozent zurückgingen.