Tianshan-Shengli-Tunnel: Der längsten Autobahn-Tunnel der Welt

Das 22,13 Kilometern lange Bauwerk führt durch das zentrale Tianshan-Gebirge im Autonomen Gebiet Xinjiang und gehört zur neuen Autobahn G0711, die Urumqi im Norden mit Yuli im Süden verbindet.

Die Strecke ersetzt eine frühere Passstraße, die im Winter oft gesperrt war. Durch den Tunnel verkürzt sich die Fahrtzeit von mehreren Stunden auf etwa 20 Minuten. Damit ist erstmals eine ganzjährig befahrbare Nord-Süd-Verbindung durch das Hochgebirge möglich.

Zwei Röhren mit Autobahnstandard Der Tunnel wurde nach Autobahnstandard gebaut und besteht aus zwei getrennten Röhren, jeweils mit mehreren Fahrstreifen. Er ist kreuzungsfrei, an das landesweite Expressway-Netz angeschlossen und mit modernen Überwachungssystemen ausgestattet. Die Portale liegen auf über 2.000 Metern Höhe, was die Bauarbeiten erschwerte.

Das Projekt gilt als technische Herausforderung. Das Gebirge ist geologisch instabil, die Temperaturen schwanken stark. Um die Arbeiten zu beschleunigen, wurde der Tunnel von mehreren Seiten gleichzeitig vorgetrieben. Lüftung, Beleuchtung und Notfalltechnik entsprechen dem chinesischen Sicherheitsstandard für lange Gebirgstunnel.

Autobahn zusammen mit Tunnel eröffnet Der Tunnel hat große Bedeutung für den Verkehr in Xinjiang. Er erleichtert den Austausch zwischen den nördlichen Industriezentren und den südlichen Agrarregionen. Für den Güterverkehr bedeutet das kürzere Wege und verlässlichere Routen. Zugleich ist das Bauwerk Teil des staatlichen Programms zum Ausbau der westchinesischen Infrastruktur, das entlegene Regionen besser anbinden soll.

Nach Angaben der zuständigen Verkehrsbehörden stärkt die neue Verbindung auch den Binnenhandel. Die G0711 ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen in Westchina und wurde zusammen mit dem Tunnel am selben Tag eröffnet.

Vergleich mit anderen Autobahntunneln Mit seinen 22,13 Kilometern übertrifft der Tianshan-Shengli-Tunnel alle bisher bekannten Autobahntunnel. Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz misst 16,9 Kilometer, der Yamate-Tunnel in Tokio 18,2 Kilometer. Der norwegische Lærdal-Tunnel bleibt mit 24,5 Kilometern zwar der längste Straßentunnel der Welt, ist aber keine Autobahn.