Tirol macht dicht: Ab sofort gelten die Sommer-Abfahrtverbote

Diese Abfahrverbote kehren in Österreich seit vielen Jahren zurück und betreffen mehrere Bezirke entlang zentraler Nord-Süd-Verbindungen.

Fahrverbote gelten an Wochenenden und ausgewählten Reisetagen Die aktuelle Regelung gilt seit dem 1.5.2026 in den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte. Sie greift an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils zwischen 7:00 und 19:00 Uhr.

Zusätzlich sind einzelne stark frequentierte Reisetage einbezogen. Dazu zählen der 29.5.2026 sowie der 2.10.2026 als Anreisetag vor dem Tag der Deutschen Einheit.

Gesperrt ist das niederrangige Straßennetz Die Fahrverbote betreffen gezielt Landes- und Gemeindestraßen, die typischerweise als Ausweichstrecken genutzt werden. Die Hauptverkehrsachsen bleiben weiterhin befahrbar. Ziel ist es, den Transitverkehr konsequent auf Autobahnen und Bundesstraßen zu halten und Ortskerne vor zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu schützen.

Die Regelung gilt ausdrücklich für den gesamten Durchreiseverkehr und damit für alle Kraftfahrzeuge, einschließlich Pkw und Motorräder. Ausgenommen sind ausschließlich Fahrten mit einem konkreten Ziel in der Region. Dazu zählen Anwohner, Urlauber mit gebuchter Unterkunft sowie Fahrten mit nachvollziehbarem Anlass vor Ort.

Wer ohne entsprechenden Nachweis von der Autobahn abfährt, wird an Kontrollstellen gestoppt und zur Umkehr aufgefordert. Geldstrafen beginnen bei 90 Euro.

Strenge Kontrollen und hohe Eingriffszahlen Die Einhaltung der Fahrverbote wird durch Polizei und zusätzliche Straßenaufsichtsorgane überwacht. Die Zahlen aus der Wintersaison 2025/2026 zeigen die Größenordnung der Maßnahmen. Zwischen dem 20.12.2025 und dem 06.04.2026 wurden rund 411.400 Fahrzeuge an unzulässigen Abfahrten zurückgewiesen. Besonders viele Fälle entfielen auf die Bezirke Reutte und Kufstein.

Neu ist die systematische Einbindung von Navigationsdiensten. Die Fahrverbote werden von den Behörden in das Verkehrsinformationssystem eingespeist, sodass entsprechende Strecken gar nicht mehr als Ausweichroute vorgeschlagen werden.

Maßnahme gegen steigende Verkehrsbelastung Die Tiroler Landesregierung bezeichnet die Fahrverbote als notwendige Reaktion auf die zunehmende Verkehrsbelastung. Neben Staus auf den Hauptachsen spielen auch Baustellen und kurzfristige Verkehrsstörungen eine Rolle.

Ziel bleibt eine Entlastung der betroffenen Gemeinden sowie eine stabilere Verkehrsführung auf den Hauptverbindungen.