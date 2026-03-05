Trunkenheit am Steuer: Pop-Star Britney Spears festgenommen

Das berichtet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf Polizeiquellen und Gefängnisunterlagen aus dem Ventura County.

Demnach wurde die Sängerin am Abend des 04.03.2026 gegen 21:30 Uhr im Ventura County von Beamten der California Highway Patrol angehalten. Laut dem Bericht soll Spears anschließend vor Ort in Handschellen gelegt und vorübergehend festgenommen worden sein.

Nach Angaben aus den Gefängnisunterlagen der Sheriff-Behörde wurde Spears in der Nacht gegen 03:00 Uhr offiziell registriert. Bereits wenige Stunden später, gegen 06:00 Uhr, kam sie wieder auf freien Fuß. Weitere Angaben zu möglichen Auflagen oder zu einer möglichen Anklage lagen zunächst nicht vor.

Eine offizielle Stellungnahme der Behörden lag zunächst nicht vor. Auch von Spears oder ihrem Management gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine öffentliche Reaktion.

Bericht beruft sich auf Polizeiquellen Der Bericht von "TMZ" stützt sich nach eigenen Angaben auf Quellen aus Strafverfolgungsbehörden. Das Portal schreibt, Spears sei "Wednesday night for a DUI" festgenommen worden.

Der in den USA gebräuchliche Begriff "DUI" steht für "driving under the influence" und bezeichnet das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Substanzen. Ob im konkreten Fall ein entsprechender Verstoß nachgewiesen wurde oder ein Verfahren folgt, ist derzeit nicht bekannt.

Frühere Verkehrsdelikte Spears war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen kleinerer Verkehrsverstöße aufgefallen. Dazu gehörten unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Verfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis oder ohne Versicherungsnachweis.

Im Jahr 2007 wurde sie außerdem im Zusammenhang mit einem Vorfall mit einem geparkten Fahrzeug in Los Angeles mit dem Verdacht einer Fahrerflucht konfrontiert. Das Verfahren wurde später eingestellt, nachdem der entstandene Schaden beglichen worden war.