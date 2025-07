TÜV-Streik: Hauptuntersuchungen könnten entfallen

Im Bereich des TÜV SÜD, der unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg tätig ist, finden die nächsten offiziellen Verhandlungen erst am 1. August statt. Bis dahin seien kurzfristige regionale Aktionen geplant – sowohl an den eigenen Prüfstellen als auch in Autowerkstätten, wo TÜV-Prüfer regelmäßig im Auftrag tätig sind.