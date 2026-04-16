Das Projekt entsteht gemeinsam mit dem Militärfahrzeughersteller Arquus und soll beim Rüstungssalon Eurosatory im Juni 2026 vorgestellt werden. Französische Medien berichten, dass Renault dabei seine industrielle Kompetenz gezielt in Verteidigungsprojekte einbringt.Hintergrund ist ein politischer Kurs in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hatte die Industrie dazu aufgerufen, ihre Kapazitäten stärker für sicherheitsrelevante Produktionen zu nutzen. Renault greift diesen Ansatz nun auf und beteiligt sich an entsprechenden Entwicklungen.Ungewöhnlicher Ansatz im UGV-BereichDas geplante Fahrzeug fällt im Vergleich zu vielen bekannten Systemen auf. Übliche unbemannte Bodenfahrzeuge sind kompakt gebaut und eher auf geringe Größe ausgelegt. Renault verfolgt offenbar ein Konzept mit deutlich mehr Platz für Technik und Module.In Berichten von "Le Figaro" und "L’Usine Nouvelle" wird das Fahrzeug als Plattform beschrieben, die an einen Rover erinnert. Vorgesehen sind mehrere Kameras, Sensoren und eine flexible Architektur für unterschiedliche Einsätze. Der Schwerpunkt liegt auf Aufklärung und Datenerfassung.Ein wesentlicher Punkt ist die Nutzung vorhandener Technik. Renault greift auf Komponenten aus der Serienentwicklung zurück, insbesondere bei Elektronik und Steuerung. Diese werden für den militärischen Einsatz angepasst.\n\t\t\t,\n\t\tZusammenarbeit mit einem früheren Renault-BereichPartner Arquus ist ein Unternehmen mit direkter Verbindung zur Renault-Geschichte. Es ging aus Renault Trucks Defense hervor und gehört heute zum belgischen Konzern John Cockerill.Arquus entwickelt und produziert militärische Fahrzeuge, darunter der leichtere Sherpa für flexible Einsätze sowie der stärker geschützte Bastion für den Truppentransport. Damit verbindet das Projekt zwei Bereiche. Arquus bringt Erfahrung im militärischen Fahrzeugbau ein, Renault steuert Technik und industrielle Fertigung aus der Serienproduktion bei.Was ist ein UGV?Ein UGV ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, also eine Art Drohne für den Einsatz am Boden. Es fährt ohne Besatzung und wird entweder ferngesteuert oder teilweise autonom betrieben. Solche Systeme übernehmen Aufgaben wie Aufklärung, Transport oder Unterstützung in gefährlichen Bereichen. Im Unterschied zu klassischen Militärfahrzeugen sind sie meist kleiner, flexibler und nicht für den direkten Personentransport ausgelegt.Mehrere Projekte parallelDas Bodenfahrzeug ist Teil eines größeren Gesamtbilds. Renault arbeitet bereits an einer militärischen Drohne gemeinsam mit Turgis-Gaillard. Beide Entwicklungen setzen stark auf Software, Sensorik und automatisierte Systeme.Die technische Grundlage stammt ebenfalls aus der Autoentwicklung und wird für neue Einsatzbereiche angepasst. Genau diese Schnittstelle steht im Mittelpunkt der aktuellen Projekte.\n\t\t\t,\n\t\tTwingo-Vergleich sorgt für Reaktionen im NetzDie ersten Berichte haben schnell Reaktionen ausgelöst. Vor allem der Vergleich mit einem "Twingo in Tarnfarben", der unter anderem von "Le Figaro" aufgegriffen wurde, verbreitet sich in sozialen Netzwerken. Auf Plattformen wie X oder Reddit kursieren entsprechende Montagen. Sie zeigen kleine Renault-Modelle im Militärlook, oft mit zusätzlichen Kameras oder fiktiven Aufbauten.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t