Type 16 MCV: Wetten, diesen Mitsubishi kannten Sie nicht

Das Mitsubishi Type 16 Maneuver Combat Vehicle wurde speziell für die Verteidigung der japanischen Inseln entwickelt. Der achträdrige Radpanzer kombiniert die Mobilität eines 8×8-Fahrzeugs mit der Feuerkraft einer 105-mm-Kanone und wurde speziell für schnelle Verlegungen auf den japanischen Inseln entwickelt.

Der Type 16 wurde 2016 eingeführt und ergänzt die schweren Kampfpanzer der japanischen Streitkräfte. Anders als ein klassischer Kampfpanzer soll er nicht die erste Linie in einem schweren Panzergefecht bilden. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, Infanterieverbände schnell zu unterstützen, Küstenabschnitte zu sichern und auf Bedrohungen an weit voneinander entfernten Einsatzorten kurzfristig reagieren zu können.

Eigenentwicklung von Mitsubishi Hinter dem Type 16 steht Mitsubishi Heavy Industries (MHI), einer der größten Industrie- und Rüstungskonzerne Japans. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Kriegsschiffe, U-Boote, Flugzeuge, Raketen und gepanzerte Fahrzeuge für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte.

Der Type 16 entstand gemeinsam mit der damaligen Technical Research and Development Institute (TRDI), der heutigen Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA), im Auftrag des japanischen Verteidigungsministeriums. Anders als viele westliche Radpanzer war das Fahrzeug nie als Exportmodell gedacht und wird ausschließlich von den japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräften eingesetzt.

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Keine Lkw-Plattform, sondern komplette Neuentwicklung Der Type 16 basiert nicht auf einem vorhandenen Militär-Lkw oder einem älteren Panzerfahrzeug. Mitsubishi entwickelte eine vollständig neue 8×8-Plattform, die von Beginn an auf hohe Straßenmobilität und eine schwere Hauptbewaffnung ausgelegt wurde.

Bereits Anfang der 2000er Jahre arbeitete Japan an einer modularen Radfahrzeugfamilie. Geplant waren mehrere Varianten, darunter ein Fahrzeug mit 105-mm-Kanone, ein 120-mm-Mörserträger sowie weitere Unterstützungsfahrzeuge. Das ursprüngliche Programm wurde später verkleinert, die entwickelte Plattform bildete jedoch die Grundlage für den heutigen Type 16.

Besonderes Merkmal ist die hydropneumatische Einzelradaufhängung. Sie verbessert nicht nur den Fahrkomfort, sondern sorgt auch für eine höhere Stabilität beim Schießen und ermöglicht hohe Geschwindigkeiten auf Straßen sowie im Gelände.

Technische Daten des Mitsubishi Type 16

Mitsubishi Heavy Industries

Da der Motor ein großvolumiger Militärdiesel mit lediglich 570 PS ist und auf hohe Zuverlässigkeit sowie niedrige Drehzahlen ausgelegt wurde, kann man von einem Hubraum zwischen 12 und 15 Litern ausgehen. Das maximale Drehmoment dürfte geschätzt zwischen 2.000 bis 2.800 Nm liegen.

Hohe Feuerkraft bei vergleichsweise geringem Gewicht Mit einem Einsatzgewicht von rund 26 Tonnen ist der Type 16 deutlich leichter als moderne Kampfpanzer wie der japanische Type 10 oder westliche Modelle wie Leopard 2 oder M1 Abrams. Dennoch verfügt er über eine vollwertige 105-mm-Kanone.

Damit diese auf einem Radfahrzeug eingesetzt werden kann, entwickelte Mitsubishi eine spezielle rückstoßarme Konstruktion mit angepasster Lafette und einem abgestimmten Fahrwerk. Ergänzt wird die Hauptwaffe durch ein 12,7-mm-Maschinengewehr sowie ein koaxiales 7,62-mm-Maschinengewehr. Zum Feuerleitsystem gehören unter anderem Wärmebildgeräte, Laserentfernungsmesser und eine stabilisierte Waffenanlage. Dadurch können Ziele auch während der Fahrt bekämpft werden.

Entwickelt für Japans Inselverteidigung Die Konstruktion des Type 16 orientiert sich an den geografischen Bedingungen Japans. Das Land besteht aus mehreren tausend Inseln mit zahlreichen Brücken, engen Straßen und bergigen Regionen. Schwere Kettenpanzer lassen sich dort oft nur mit erheblichem Aufwand verlegen.

Der Type 16 soll deshalb innerhalb kurzer Zeit über das Straßennetz oder per Schiff beziehungsweise Transportflugzeug in bedrohte Regionen gebracht werden. Dort übernimmt er die Feuerunterstützung für Infanterieverbände und soll gegnerische Landungsoperationen bereits an den Küsten erschweren.

Gemeinsames Training mit den US-Marines Bei der Übung "Resolute Dragon 26" trainierten US-Marines und japanische Soldaten gemeinsam die Verteidigung strategisch wichtiger Inseln und Küstenabschnitte. Nach Angaben der US-Streitkräfte standen dabei die Sicherung von Schlüsselgelände, die Zusammenarbeit beider Streitkräfte und das Zusammenwirken mobiler Bodentruppen im Mittelpunkt.