Lappen weg wegen Schlagloch? Das wissen mehr als 600 Autofahrer jetzt

Betroffen ist die L523 zwischen dem BASF-Werk und der B9. Wegen erheblicher Frostschäden galt dort seit Februar statt der üblichen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nur noch Tempo 50. Nach Angaben der Polizei wurden seit Februar dort insgesamt 9.299 Fahrzeuge geblitzt. 632 Autofahrern droht inzwischen ein Fahrverbot.

Kurz vor der Sanierung wurden noch extreme Verstöße gemessen Die Kontrollen zeigten über den gesamten Zeitraum hinweg ein ähnliches Bild. Viele Autofahrer hielten sich nicht an das halbierte Tempolimit. Noch wenige Tage vor Beginn der Bauarbeiten registrierte die Polizei einen Fahrer mit 128 km/h.

Bereits im Frühjahr hatten die Kontrollen für Aufmerksamkeit gesorgt. Damals berichtete die Polizei von mehreren hundert drohenden Fahrverboten. Mit jeder weiteren Messserie stieg diese Zahl an.

Warum auf der Schnellstraße plötzlich nur noch Tempo 50 galt Die vierspurig ausgebaute Landesstraße war nach dem Winter durch Frostaufbrüche und zahlreiche Schlaglöcher beschädigt worden. Um weitere Schäden an der Fahrbahn zu verhindern und das Unfallrisiko zu verringern, ordneten die Behörden eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h an.

Mehrere Verkehrsschilder wiesen auf die Straßenschäden und das reduzierte Tempolimit hin. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit über mehrere Monate regelmäßig.

Sanierungsarbeiten haben begonnen Am Wochenende (4./5.7.2026) haben die Bauarbeiten auf der L523 begonnen. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen soll die Fahrbahn umfassend instand gesetzt werden. Mit Abschluss der Sanierung soll auch das vorübergehende Tempolimit wieder entfallen. Dann darf auf der Strecke wieder die ursprünglich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gefahren werden.

Wer auf einer außerorts auf 50 km/h begrenzten Straße zu schnell unterwegs ist, muss je nach Höhe der Überschreitung mit Bußgeld, Punkten in Flensburg oder einem Fahrverbot rechnen.