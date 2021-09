Umfrage Tempo 130 Mehrheit lehnt Tempolimit auf Autobahnen ab

52 Prozent der Befragten gaben nach der Studie an "eher" gegen ein Tempolimit zu sein, 48 Prozent sind "eher dagegen". Die Umfrage im Auftrag von "Mobil in Deutschland" wurde unter 591 Personen repräsentativ in Deutschland durchgeführt. Dabei wurden ausschließlich Personen befragt, die (fast) täglich mit dem Auto unterwegs sind. Den Vorteil der Umfrage sieht der Automobilclub darin, dass gezielt Autofahrer befragt wurden, die regelmäßig oft oder täglich mit dem Auto unterwegs seien.

Kaum CO2-Einsparung bei Tempo 130

Bereits seit Jahren wird das Tempolimit auf deutschen Autobahnen als Möglichkeit zur Vermeidung von CO2 und zur Verhinderung von Unfällen herangezogen. Zuletzt wurde Tempo 130 im Jahr 2020 vom Bundesrat abgelehnt. Nun, so kurz vor der Bundestagswahl, rückt das Thema erneut auf die Agenda. Während sich der CDU-Kanzelkandidat Armin Laschet (hier im Interview) sowie die FDP gegen die Einführung eines Tempolimit aussprechen, befürworten SPD, Grüne und Linkspartei in unterschiedlichen Abstufungen eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung. Dabei ist der Effekt besonders bei der CO2-Emission mit unter 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum unbeschränkten Fahren nahezu bedeutungslos. Einen Zusammenhang zwischen Tempo und Staus sehen Experten ebenso wenig wie einen Sicherheitsgewinn.

Übrigens, bei dem Mobil für Deutschland e.V. handelt es sich um einen der kleinsten Automobilclubs in Deutschland mit Sitz in München. Der Verein wurde 1992 von Michael Haberland gegründet, der gleichzeitig auch Präsident sowie CSU-Mitglied ist. Rund 10.000 Mitglieder sind in dem kleinen Autoclub organisiert. Zum Vergleich, der ADAC verfügt über 21,2 Millionen Mitglieder.

Umfrage Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen? 14457 Mal abgestimmt Ein Tempolimit auf Autobahnen hilft uns nicht weiter! Ich bin für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen! Wir brauchen heute Investitionen in Mobilität. Und irgendwann vielleicht ein Tempolimit.

Fazit

Gemeinhin gilt, eine repräsentative Umfrage sollte mindestens unter 1.000 Befragten durchgeführt werden, allerdings können auch schon bei deutlich geringerer Anzahl repräsentative Zahlen erfragt werden. Allerdings steigt bei kleineren Stichproben die Wahrscheinlichkeit statistischer Fehler. Wie dem auch sei, bei der aktuellen Umfrage zu Tempolimit haben sich 52 Prozent dagegen ausgesprochen.