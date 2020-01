Verstoß gegen die Ladungssicherung Volvo mit Carport auf dem Dach

Zwischen 150 und 200 Kilogramm wiegen die einfachsten Carports, die derzeit von den großen Baumarkt-Ketten angeboten werden. Die erste Generation des Volvo V40 bietet eine maximale Dachlast von 100 Kilogramm. Wer eine Verbindung zwischen beiden Angaben sucht, muss sich nur das Foto über dem Artikel ansehen. Da hat sich offensichtlich jemand eines „Verstoßes gegen die Ladungssicherung“ schuldig gemacht, wie es lapidar im Bericht der Münchner Polizei heißt.

Ein Anhänger war gerade nicht verfügbar

Diese griff am Sonntag, 12.01.2020, gegen 14 Uhr den 38-jährigen Fahrer des roten Volvos auf der Neurieder Straße im Stadtteil Fürstenried auf. Er war nicht nur wegen der auffälligen Farbe seines Autos kaum zu übersehen. Die Beamten wurden eher wegen der ungewöhnlichen Ladung auf den Landschaftsgärtner aufmerksam: Er transportierte eine etwa 2,50 Meter lange und zwei Meter hohe „montierte Garage aus Holz“ auf dem Dach seines Autos.

Geplant hatte das der Münchner so nicht. Eigenen Angaben zufolge wollte er sich für den Transport einen Anhänger organisieren, was aber offensichtlich nicht gelang. Also wuchtete er den für den Abriss vorgesehenen Carport auf das Autodach, befestigte ihn notdürftig mit ein paar Spanngurten und fuhr los. Nach der Polizeikontrolle musste der Landschaftsgärtner die Holzgarage abladen und ordnungsgemäß mit einem Anhänger abtransportieren. Eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit gab es obendrein. Neben einem Bußgeld von 60 Euro erhält der Volvo-Fahrer noch einen Punkt auf sein Flensburger Konto.