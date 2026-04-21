Rückblende: Ausgangspunkt war eine stationäre Kontrollstelle in Bad Mergentheimer Ortsteil Löffelstelzen. Ein Motorrad-Fahrer näherte sich mit hoher Geschwindigkeit, bemerkte die Polizei offenbar zu spät und ergriff die Flucht. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und erreichte dabei selbst Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h – über mehrere innerörtlichen Straßen hinweg.Doch damit nicht genug. Der Flüchtende gab noch mehr Gas, fuhr nach Angaben der Polizei mit mehr als 140 Sachen durch den Ort und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. An einem Kreisverkehr gelang es den Beamten, das Kennzeichen abzulesen. Kurz darauf bremste der Fahrer die Streife bis zum Stillstand aus, verhinderte ein Überholen und setzte seine Flucht nach erneuter starker Beschleunigung fort.Schließlich brach die Polizei die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab. Die Spur des Fahrers verlor sich, eine unmittelbare Festnahme war nach Angaben der Polizei nicht möglich.Gefälschtes Kennzeichen erschwert ErmittlungenDie ersten Ermittlungen konzentrierten sich auf das Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine reguläre Zulassung handelte. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Heilbronn war das Kennzeichen gefälscht.\n\t\t\t,\n\t\tParallel dazu konnte das Motorrad anhand von Zeugenaussagen und Beobachtungen näher beschrieben werden. Es handelte sich um eine grün-weiße, auffällig laute Kawasaki ZX-10R, ein Vierzylinder-Superbike mit rund 200 PS. Auch der Fahrer wurde beschrieben. Trotz dieser Hinweise ließ sich die Identität zunächst nicht zweifelsfrei klären.\n\t\t\t,\n\t\tIm Verlauf der folgenden Monate verdichtete sich der Verdacht gegen einen 21-jährigen Mann. Für eine strafrechtlich belastbare Zuordnung fehlten jedoch entscheidende Beweise. Die Ermittlungen liefen weiter, ohne dass es zunächst zu einem Durchbruch kam.\n\t\t\t,\n\t\tVerkaufsanzeige führt zur entscheidenden SpurDer entscheidende Hinweis ergab sich erst im April 2026. Ermittler des Polizeireviers Bad Mergentheim wurden auf ein Online-Inserat aufmerksam, in dem eine Sportmaschine desselben Typs zum Verkauf angeboten wurde.Die Beschreibung und weitere Merkmale des angebotenen Motorrads deckten sich mit den Erkenntnissen aus den Ermittlungen. Die Beamten forschten gezielter nach und überprüften das Umfeld des Anbieters. Das führte sie schließlich zu einer Garage, in der das Motorrad aufgefunden wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und beschlagnahmt.\n\t\t\t,\n\t\tMehrere Vorwürfe gegen 21-JährigenGegen den 21-jährigen Tatverdächtigen richten sich nun die weiteren Ermittlungen. Im Raum stehen mehrere Straftatbestände. Dazu zählen unter anderem der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, die Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem manipulierten Kennzeichen.Für diese Delikte sieht das Gesetz Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor, je nach Schwere und konkreter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.\n\t\t\t,\n\t\tUnabhängig von der eigentlichen Strafe gilt ein Entzug der Fahrerlaubnis als sehr wahrscheinlich, verbunden mit einer Sperrfrist für die Neuerteilung und meist einer späteren MPU. Auch eine Einziehung des Motorrads ist möglich. In vergleichbaren Fällen wird bei Ersttätern häufig eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe auf Bewährung verhängt, die endgültige Entscheidung trifft jedoch das Gericht im Einzelfall.\n\t\t\t,\n\t\t