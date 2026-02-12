Verkaufserfolg mit Currywürsten: VW bringt Deutschlands Coca-Cola nach China

Seit September 2025 ist die Original VW-Currywurst in Kantinen chinesischer Volkswagen-Standorte zu haben. Bis Ende Oktober haben bereits 120.000 Stück der legendären Wurst hungrige Abnehmer gefunden. Hochgerechnet auf ein Jahr könnten in China in einem vollen Jahr also 720.000 über die Theken gehen – klingt viel, aber in Deutschland verkauften die Kantinen 2024 so viel im Monat.

2021 hatte die Verbannung der Currywurst aus einer VW-Kantine in Wolfsburg bundesweit für Wirbel gesorgt. Denn nach dem Werksurlaub im August hieß es in einer internen Mitteilung, dass das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus künftig fleischfrei sei. Lediglich ab und zu solle noch Fisch das Angebot erweitern. Vor allem die Reaktion von Altkanzler Gerhard Schröder über den "Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion" befeuerte damals eine Debatte um Fleischverzehr in Unternehmen. 2023 dann bot die Kantine im Markenhochhaus wieder Fleisch an. Die VW-Currywurst stand zwar nicht täglich auf dem Speiseplan. Jedoch gehöre sie zu Volkswagen und werde entsprechend immer wieder angeboten.

Geheimrezept: VW-Currywurst ist Deutschlands Coca-Cola Für Markus Greiner, Leiter Gastronomie und Catering bei Volkswagen, ist die Currywurst "das verbindende Element, die verbindende Klammer zwischen allen Volkswagen Mitarbeitern. Vom Vorstand bis zum Werksmitarbeiter."

Seit 1973 hat sich die Volkswagen Currywurst, hergestellt nach eigener Rezeptur, aus Sicht des Konzerns zu einem echten Klassiker entwickelt. Und seit Herbst 2025 entfaltet sie ihre Klammerwirkung auch in China. Das legendäre Fast-Food bringt VW mit einem erfahrenen Partner vor Ort nach China. Und das, obwohl das Originalrezept bei Volkswagen im Tresor liegt. Angeblich haben nur Markus Greiner und Dietmar Schulz, Leiter der Nahrungsmittelproduktion, den Schlüssel.

Ein Originalteil wie das Logo Für Markus Greiner ist die Currywurst ein "Originalteil", ein kulinarisches Kulturgut mit besonderer Bedeutung für Volkswagen. Wir wollten ein Stück unserer Volkswagen-Kultur von Wolfsburg nach China zu unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort bringen."

VW Die VW-Currywurst für China entsteht in der Nähe von Shanghai.

Dietmar Schulz reiste persönlich nach China, um den Produktstart vor Ort zu begleiten. Die Idee vor einem Jahr war gar nicht so einfach umzusetzen. Neben "technischen Herausforderungen" und kulturellen Unterschieden machten offenbar auch rechtliche Vorgaben Schwierigkeiten. Schulz berichtet, man habe sich viel mit Kolleginnen und Kollegen in China ausgetauscht und war "schließlich sehr stolz, als die ersten Würste perfekt gelungen waren."

In China mit Brokkoli Die Currywurst sollte nach Originalrezept gefertigt sein, aber gleichzeitig den Geschmack der chinesischen Kundschaft zu treffen. Mit dem Gastronomiebereich von FAW-VW (Joint Venture Partner von VW in China), habe man die Wurst auf die lokalen Anforderungen abgestimmt. Die Rezeptur blieb original, man passte sie aber an die geschmacklichen Vorlieben der chinesischen Kundschaft an: serviert in Scheiben, mit Ketchup, Brötchen, Gurken, Pommes Frites und Brokkoli. Das Feedback war "vom ersten Moment an überwältigend positiv".

Südtiroler Produzent fertigt nahe Shanghai Die Produktion erfolgt nun in Zusammenarbeit mit FAW-VW sowie einem ursprünglich aus Südtirol stammenden Wurstproduzenten. Der betreibt in Jiaxing rund 100 Kilometer südwestlich von Shanghai eine eigene Produktionsstätte. Den Produzenten hat VW vor dem Produktionsstart noch intensiv in Wolfsburg geschult.

VW Die Produktion vor Ort übernimmt ein ursprünglich aus Südtirol stammender Partner.

Seit dem 1. September 2025 steht der Klassiker regelmäßig in den Betriebsrestaurants auf der Speisekarte. Typisch China: Die Currywurst lässt sich (auch von Nicht-VW-Mitarbeitern) über die chinesische Volkswagen-App nach Hause bestellen. Gleichzeitig bereitet man bereits weitere Vertriebskanäle vor.

Das China-Produkt Currywurst Produktionsstandort: Jiaxing, nahe Shanghai

Verkaufsstart: 01. September 2025

Absatz: ca. 120.000 in den ersten zwei Monaten

Rezeptur: Original von 1973

Design: Exklusiv für China entwickelt, mit deutschem Team abgestimmt

Erste Produktion: Mai 2025 (Muster), August/September 2025

Vertrieb: Betriebsrestaurants und Volkswagen App (China)