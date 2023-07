In diesem Artikel: Italien

Frankreich

Österreich

Schweiz

Spanien

Niederlande

Fazit

Es ist nicht nur so, dass es außerhalb von Deutschland kaum Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, auch die Strafen für ein Überschreiten der Tempolimits sind im Ausland teilweise drastisch. Gerade in der Urlaubszeit sollten Sie sich vor Ihrer Reise informieren, in welchen Ländern Sie besser den Tempomaten anschmeißen und besonders vorsichtig agieren – sonst ist im schlimmsten Fall sogar das Auto weg. Wir liefern Ihnen einen Überblick über das Reglement im europäischen Ausland und den beliebtesten Reisezielen.

Italien Funfact: In Italien sind die Bußgelder angehoben worden, weil die Post inflationsbedingt höhere Kosten für die Zustellung von Strafzetteln hat. Weniger lustig: Fahren unter Alkoholeinfluss. Wer "La dolce Vita" mit ordentlich Lambrusco genießt und hinterher mit 1,5 Promille und mehr am Steuer erwischt wird, zahlt bis zu 6.000 Euro und wandert unter Umständen sogar hinter Gitter. Selbst ab 0,5 Promille wird es mit bis zu 545 Euro direkt empfindlich teuer. Der gleiche Mindestsatz gilt für ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h. In drastischen Fällen wird das Auto konfisziert und zwangsversteigert. Bei sich kooperativ zeigt und sein Bußgeld innerhalb von fünf Tagen bezahlt (ab Zustellung des Bescheides oder Ahndung vor Ort), erhält einen 30 Prozent Nachlass auf die Mindestbuße. Gebühren von mindestens 70 Euro sind auch in Deutschland vollstreckbar (gilt für jedes EU-Land), etwaige Fahrverbote gelten dagegen nur in Italien.

Bußgelder in Italien Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 175 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell ab 545 Euro plus Fahrverbot Rotlicht missachtet ab 170 Euro Handy am Steuer ab 165 Euro plus Fahrverbot (mindestens 15 Tage) Kein Sicherheitsgurt ab 85 Euro Falschparken ab 45 Euro Mittelstreifen überfahren 6 - 24 Monate Fahrverbot plus Fahrzeugentzug für drei Monate Fahren ohne Fahrerlaubnis 2.257 Euro (Haftstrafe von bis zu einem Jahr, wer innerhalb von zwei Jahren mehrmals erwischt wird) Alkohol am Steuer ab 545 Euro plus Fahrverbot nach Ermessen Fahren mit 1,5 Promille und mehr 6.000 Euro plus Fahrverbot und Haftstrafe nach Ermessen Promillegrenze 0,5

Frankreich Im Nachbarland Frankreich werden Tempo-Verstöße von mehr als 50 km/h härter geahndet. Mit 1.500 Euro werden die Sünder zur Kasse gebeten. Dafür fallen die Strafen für leichte Alkoholdelikte moderater aus. Die Promillegrenze liegt bei 0,5 – ein Verstoß schlägt mit mindestens 135 Euro zu Buche. Überschreiten Sie jedoch die Grenze von 0,8 Promille wird es ungemütlich. Hier drohen 4.500 Euro Bußgeld und bis zu zwei Jahre Haft. Vergleichsweise günstig kommen Falschparker davon. Hier beträgt die Strafe lediglich 15 Euro. Wer dagegen auf den Sicherheitsgurt verzichtet, bezahlt wiederum 135 Euro. Der gleiche Betrag wird bei einem Rotlichtverstoß und bei einer Tempolimit-Überschreitung von bis zu 20 km/h fällig. Rabatte räumen die Franzosen für zügiges Bezahlen der Strafe ein. Wie hoch der Nachlass ausfällt, ist individuell und hängt vom Vergehen ab.

Bußgelder in Frankreich Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 135 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell ab 1.500 Euro plus Fahrverbot von bis zu 3 Jahren Wiederholt mehr als 50 km/h zu schnell ab 3.750 Euro plus Fahrverbot von bis zu 3 Jahren und Beschlagnahmung des Autos Rotlicht missachtet ab 135 Euro Handy am Steuer ab 135 Euro Kein Sicherheitsgurt ab 135 Euro Falschparken ab 15 Euro Blitzermelder mitführen bis zu 1.500 Euro Fahren ohne Fahrerlaubnis bis zu 4.500 Euro Alkohol am Steuer ab 135 Euro Fahren mit 0,8 Promille und mehr 4.500 Euro plus 2 Jahre Haftstrafe Fahren unter Drogeneinfluss 4.500 Euro plus 2 Jahre Haftstrafe Fahren mit mehr als 0,8 Promille und Drogeneinfluss 9.000 Euro plus 3 Jahre Haftstrafe Promillegrenze 0,5

Österreich Österreich zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Dass für das Befahren der dortigen Autobahnen eine Vignette nötig ist, wissen die meisten Touristen längst. Wer ohne erwischt wird, zahlt eine sogenannte Ersatzmaut von 120 Euro. Blöd für die Urlaubskasse, aber verschmerzbar. Das gilt nicht für die Strafen, die bei einer Tempoüberschreitung von 50 km/h und mehr außerorts, sowie 40 km/h und mehr innerorts anfallen. Das kostet Sie bis zu 5.000 Euro und zieht ein zweiwöchiges Fahrverbot nach sich. Genauso teuer wird es, wenn Sie bei winterlicher Witterung ohne Winterreifen einen Unfall verursachen. Auch bei einer Alkoholfahrt verstehen die Nachbarn keinen Spaß. Wer einen Wert von 0,8 Promille übersteigt, kann mit bis zu 3.700 Euro belangt werden und darf in Österreich einen Monat lang nicht mehr ans Steuer.

Bußgelder in Österreich Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 30 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell bis zu 5.000 Euro plus 2 Wochen Fahrverbot Rotlicht missachtet ab 70 Euro Handy am Steuer ab 100 Euro Kein Sicherheitsgurt ab 50 Euro Falschparken ab 20 Euro Verstoß gegen Winterreifenpflicht ab 35 Euro (bei Unfall bis zu 5.000 Euro) Fahren ohne Fahrerlaubnis ab 700 Euro Alkohol am Steuer ab 300 Euro Fahren mit 0,8 bis 1,19 Promille 800 bis 3.700 Euro plus 1 Monat Fahrverbot Fahren mit 1,2 bis 1,59 Promille 1.200 bis 4.400 Euro plus 4 Monate Fahrverbot Fahren mit 1,6 Promille und mehr 1.600 bis 5.900 Euro plus 6 Monate Fahrverbot Fahren unter Drogeneinfluss 800 bis 3.700 Euro plus 1 Monat Fahrverbot Promillegrenze 0,5 Promillegrenze für Fahranfänger, Bus- und Berufskraftfahrer 0,1

Schweiz Sollten Sie in der Schweiz als Radfahrer unterwegs sein, behalten Sie die Hände am Lenker. Wer das nicht tut, zahlt 20 Franken. Über dieses Vergehen können Sie eventuell noch schmunzeln, doch dass die Eidgenossen bei überhöhter Geschwindigkeit reichlich hartleibig werden, ist gemeinhin bekannt. Bereits ab 15 km/h über dem Limit drohen neben einer Geldstrafe eine Anzeige, ein Fahrverbot und ein Entzug der Fahrerlaubnis. Ab 25 km/h zu viel geht die Sache vor Gericht. Erfüllen Sie den Tatbestand der Raserei (80 km/h zu viel auf der Autobahn, 40 km/h zu viel innerorts, 60 km/h zu viel außerorts), drohen bis zu vier Jahre Haft und etliche Tausend Euro Strafe. Ähnlich rigoros werden Fahrten unter Alkoholeinfluss geahndet. Mit 0,8 Promille und mehr könnten Sie für bis zu drei Jahre hinter Gitter gehen. Eine Vollstreckung von Bußgeldern außerhalb der Landesgrenzen, egal in welcher Höhe, ist indes nicht möglich, da die Schweiz nicht zur EU gehört.

Bußgelder in der Schweiz Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 180 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell Strafverfahren mit Urteil nach freiem Ermessen, Bußgeld und Freiheitsstrafe von bis zu 4 Jahren Rotlicht missachtet ab 250 Euro Handy am Steuer ab 100 Euro Kein Sicherheitsgurt ab 60 Euro Falschparken ab 40 Euro Keine Vignette 175 Euro plus Nachkauf einer Vignette Fahren ohne Fahrerlaubnis bis zu 360 Tagessätze zu maximal 3.123 Euro plus bis zu 3 Jahre Haftstrafe Fahren ohne (Tagfahr-)Licht 41, 65 Euro Alkohol am Steuer ab 600 Euro Fahren mit 0,5 bis 0,79 Promille bis zu 832 Euro Fahren mit 0,8 Promille und mehr Bußgeld je nach Vermögensverhältnissen plus bis zu 3 Jahre Haftstrafe Fahren unter Drogeneinfluss Geldbuße nach Ermessen, sofortiger Entzug der Fahrerlaubnis für 3 Monate, Haftstrafe nach Ermessen Promillegrenze 0,5

Spanien Im sonnigen Spanien werden Verkehrssünder kräftig zur Kasse gebeten. Wer am Steuer telefoniert, eine rote Ampel überfährt oder keinen Gurt anlegt, zahlt 200 Euro. Ein Betrag, der im Härtefall sogar von Falschparkern verlangt wird. Anders als in anderen EU-Ländern werden massive Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 50 km/h nicht mit vierstelligen Beträgen, sondern "nur" mit 600 Euro geahndet, ein dreimonatiges Fahrverbot gibt es trotzdem obendrauf. Wer ohne gültigen Führerschein unterwegs ist, kann mit einer Haftstrafe von bis zu 12 Monaten bedacht werden. Wer mehr als 1,2 Promille intus hat und dennoch fährt, kommt bis zu sechs Monate in Haft oder leistet ersatzweise bis zu 90 Tage gemeinnützige Arbeit. Die Fahrerlaubnis kann bis zu vier Jahre lang entzogen werden.

Bußgelder in Spanien Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 100 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell ab 600 Euro plus 3 Monate Fahrverbot Rotlicht missachtet ab 200 Euro Handy am Steuer ab 200 Euro Kein Sicherheitsgurt ab 200 Euro Falschparken bis 200 Euro Fahren ohne Fahrerlaubnis 500 Euro plus bis zu 1 Jahr Haftstrafe Alkohol am Steuer ab 500 Euro Fahren mit bis zu 1,19 Promille bis zu 1.000 Euro Fahren mit 1,2 Promille und mehr 3 - 6 Monate Haftstrafe oder 30 - 90 Tage gemeinnützige Arbeit plus Fahrverbot von bis zu 4 Jahren Fahren unter Drogeneinfluss Geldbuße von bis zu 360 Tagessätzen, Haftstrafe von 3 - 6 Monaten, Führerscheinentzug von 1 - 4 Jahren plus Verfahren wegen Drogenbesitz Promillegrenze 0,5

Niederlande Finger weg vom Smartphone während der Fahrt – das gilt besonders in den Niederlanden. Mit einer Geldbuße von 380 Euro fällt die Strafe saftig aus. Noch heftiger werden Sie belangt, sollten Sie ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sein. Das Strafmaß dafür umfasst eine Geldbuße von 8.200 Euro, bis zu drei Monate im Gefängnis und eine Verlängerung des Fahrerlaubnisentzugs um bis zu fünf Jahre. Insgesamt liegen die Höhen der Geldstrafen deutlich über dem, was wir aus Deutschland kennen. Schon Falschparken wird mit mindestens 110 Euro geahndet. Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen von 50 km/h und mehr sind eine Straftat und ziehen ein Gerichtsverfahren nach sich. Hier legt ein Richter eine einkommensabhängige Geldbuße fest und verhängt zudem nach Ermessen Freiheitsstrafen und Fahrverbote. Übrigens: Die liberale Drogen-Politik der Niederländer gilt nicht für den Straßenverkehr. Fahren unter Drogeneinfluss kostet mindestens 850 Euro und den Führerschein sind Sie ein halbes Jahr los.

Bußgelder in den Niederlanden Verstoß Bußgeld / Strafe 20 km/h zu schnell ab 195 Euro Mehr als 50 km/h zu schnell mindestens 660 Euro, üblicherweise einkommensabhängige Geldbuße, Haftstrafe und Führerscheinentzug nach Ermessen des Richters Rotlicht missachtet ab 280 Euro Handy am Steuer ab 380 Euro Kein Sicherheitsgurt ab 160 Euro Falschparken ab 110 Euro Fahren ohne Fahrerlaubnis 8.200 Euro, plus bis zu 3 Monate Haftstrafe plus Führerscheinentzug von bis zu 5 Jahren Alkohol am Steuer ab 300 Euro Fahren mit 0,81 bis 1,00 Promille 425 Euro Fahren mit 1,1 Promille und mehr 650 Euro und bis zu 3 Monate Fahrverbot Fahren mit 1,3 Promille und mehr Geld- und Freiheitsstrafe nach Ermessen des Richters Fahren unter Drogeneinfluss ab 850 Euro plus 6 Monate Führerscheinentzug Promillegrenze 0,5

In unserer Fotoshow oben im Artikel können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Auto-Marken besonders häufig in der Verkehrssünder-Kartei auftauchen. Sollten Sie sich dort wiederfinden, fahren Sie besser extra vorsichtig.

Umfrage Legen Sie gegen Busgeldbescheide wegen einer vermeintlichen Geschwindigkeitsübertretung grundsätzlich Beschwerde ein? 28 Mal abgestimmt Ja, die Messungen sind rechtlich oft anfechtbar. Nur, wenn es auch um Punkte in Flensburg geht. Nein - bezahlen und vergessen ist meine Devise.