Verkehrsregeln Österreich vs. Deutschland: Wichtige 11 Unterschiede

Ob Promillegrenze, Ampelregelung oder Ausstattungspflicht – der folgende Überblick zeigt, worin sich die Verkehrsregeln in Deutschland und Österreich unterscheiden und worauf man bei Fahrten über die Grenze besonders achten sollte.

Österreich: In Österreich sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen klar geregelt: Auf Autobahnen gilt ein Tempolimit von 130 km/h, auf Landstraßen 100 km/h und innerorts 50 km/h. Diese Werte sind verpflichtend. Auch für Fahranfänger gelten dieselben Limits, allerdings mit strengeren Promillegrenzen (siehe Punkt 2).

Deutschland: Die Promillegrenze liegt für erfahrene Fahrer bei 0,5. Für Fahranfänger unter 21 Jahren sowie für Personen in der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille). Ab 1,1 Promille wird der Verstoß als Straftat gewertet, was Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann.

Österreich: Auch hier liegt die allgemeine Promillegrenze bei 0,5. Fahranfänger in den ersten zwei Jahren nach Führerscheinerwerb dürfen allerdings nur maximal 0,1 Promille haben. Berufskraftfahrer unterliegen ebenfalls dieser verschärften Grenze. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder, Fahrverbote und im Wiederholungsfall auch medizinisch-psychologische Untersuchungen.

Deutschland: In Deutschland muss mindestens eine Warnweste mitgeführt werden – verpflichtend für den Fahrer. Außerdem sind ein Warndreieck und ein Verbandskasten gesetzlich vorgeschrieben. Die Warnweste sollte griffbereit im Fahrzeug verstaut werden.

Österreich: Strenger als in Deutschland: In Österreich muss für jede mitfahrende Person eine eigene Warnweste mitgeführt werden. Auch hier sind Warndreieck und Verbandskasten Pflicht. Die Polizei kontrolliert diese Ausstattung häufig, Verstöße können mit Bußgeldern ab etwa 35 Euro geahndet werden.

4. Handy am Steuer

Deutschland: Die Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer ohne Freisprecheinrichtung ist verboten, sobald der Motor läuft – auch bei kurzem Stopp an Ampeln oder im Stau. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.