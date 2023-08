Die Partikelmessung an Euro-6/VI-Fahrzeugen mit Dieselmotor im Rahmen der Abgasuntersuchung sollte bereits zum Stichtag 1. Januar 2023 eingeführt werden. Da in der Branche aber flächendeckend entsprechende Abgastestgeräte fehlten, wurde der Start verschoben. Gestartet ist die Partikelzählung im Rahmen der AU dann zum 1. Juli 2023.

Und mit diesem neuen Messverfahren scheint Ford auf ein Diesel-Problem zuzusteuern. Überdurchschnittlich viele Selbstzünder von Ford bestehen die Abgasuntersuchung (AU) nicht und erhalten damit auch keine neue Plakette in der Hauptuntersuchung (HU), bestätigen Brancheninsider gegenüber der Automobilwoche, ohne nähere Informationen zu möglichen Ursachen zu liefern. Allein in Deutschland könnte das eine deutlich fünfstellige Zahl an Fahrzeugen betreffen.

Nach Hochrechnungen der Automobilwoche sind in Deutschland aktuell rund 6 Millionen Euro-6-Pkw-Diesel unterwegs, etwa 400.000 davon dürften Ford zuzurechnen sein. Bestätige sich der Trend in einer späteren Analyse, könnten folglich eine deutlich fünfstellige Zahl an Ford-Pkw mit der Partikelmessung Probleme bekommen, so der Automobilwoche-Bericht.