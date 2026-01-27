Video-Battle zwischen Mobile und Langeoog: „Zum Glück lebst du (nicht) auf Langeoog“

Auf die provokante Kampagne der Autobörse Mobile.de über das Leben ohne Autos reagiert die Nordseeinsel mit einem Augenzwinkern und liefert dabei gleich ein Lehrstück in Sachen entspannter Markenkommunikation.

Zunächst hatte die Agentur Silver Bullet für Mobile.de einen 90-Sekunden-Spot produziert, in dem Langeoog als Ort dargestellt wurde, an dem das Autofahren ein unerreichbarer Traum bleibt. Düster, dunkel, einsam, mit blassen und frustrierten Menschen. Der Claim "Zum Glück lebst du nicht auf Langeoog" setzte auf diese Ironie – und löste genau das aus, was gute Werbung manchmal kann: einen Dialog. Zwei Tage später kam dann auch prompt die Antwort von der Insel.

Friesisch-trocken statt empört

Bürgermeister Onno Brüling reagierte nicht mit Protest, sondern mit Gelassenheit. In einem offenen Brief erklärte er, Langeoog bringe "höchstens Koffer ins Rollen", und "hupen tun hier nur die Möwen". Staus gebe es, wenn überhaupt, "in der Schlange fürs Lieblingsfischbrötchen". Seine Botschaft: Entschleunigung ist kein Verzicht, sondern Luxus.

Parallel veröffentlichte der Tourismus-Service Langeoog gemeinsam mit der Agentur Saint Elmo’s Tourism einen eigenen Spot – gedreht im Stil des Originals, aber mit vertauschten Vorzeichen. Statt Dauerverkehr, Hupen und Parkplatzsuche zeigt der Film Fahrräder, Pferdekutschen, weite Strände, Sonne und Erholung. Der Slogan: "Zum Glück lebst du auf Langeoog."

Dialog statt Konfrontation

Inhaltlich traf die Reaktion einen Nerv. Während laut Umfragen mehr als 80 Prozent der Deutschen glauben, ohne Auto nicht auskommen zu können, zeigt Langeoog, dass es auch anders geht. Seit 1949 verzichtet die Insel im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer vollständig auf motorisierten Verkehr. Das scheint vielen zu gefallen – die Resonanz in sozialen Netzwerken war deutlich positiv.

Auch Mobile.de nahm die charmante Retourkutsche sportlich. Auf der Plattform hieß es sinngemäß, man freue sich, dass die Kampagne "ins Rollen gekommen" sei. Damit blieb der Schlagabtausch auf norddeutsch-humorvoller Ebene – ohne jedes Sturmtief.