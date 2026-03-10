Vollsperrung A8 vom 20. bis 23.3.: Jetzt geht's los mit dem neuen Albaufstieg

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Ulm-West und Mühlhausen. Die Einschränkungen beginnen teils schon mehrere Tage vor der eigentlichen Wochenendsperrung und betreffen neben der Autobahn auch Parkplätze, eine Rastanlage und die K1447.

Diese Termine gelten auf der A8 und im Umfeld Die eigentliche Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart und Karlsruhe beginnt am Freitag, 20.03.2026, gegen 20:00 Uhr. Sie soll bis Montag, 23.03.2026, gegen 05:00 Uhr dauern. In diesem Zeitraum ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen nicht befahrbar.

Während der Sperrung sind auch die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart und Karlsruhe gesperrt. Die Fahrtrichtung München ist von den Maßnahmen nicht betroffen.

Raststätte und Parkplätze früher dicht Bereits früher geschlossen wird die Tank- und Rastanlage Aichen. Sie ist nach Angaben der Autobahn GmbH ab Freitag, 20.03.2026, gegen 16:00 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung am Montag, 23.03.2026, gegen 05:00 Uhr nicht nutzbar.

Noch früher greifen weitere Einschränkungen auf dem Abschnitt. Die Zufahrten zu allen anderen Parkplätzen zwischen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart und Karlsruhe werden schon ab Mittwoch, 18.03.2026, gegen 15:00 Uhr gesperrt. Auch abseits der Autobahn kommt es zu längeren Behinderungen. Die K1447 im Bereich Drackensteiner Straße wird bereits ab Montag, 16.03.2026, gegen 08:00 Uhr gesperrt. Die Freigabe ist erst für Freitag, 27.03.2026, gegen 16:00 Uhr vorgesehen.

Diese Umleitungen sind vorgesehen Für den Fernverkehr in Richtung Mannheim und Heilbronn empfiehlt die Autobahn GmbH eine weiträumige Umfahrung ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen über die A7 und A6.

Verkehr in Richtung Stuttgart und Karlsruhe soll ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige und Göppingen über die B10 und B313 zur Anschlussstelle Wendlingen geführt werden.

Für den lokalen Verkehr ist ab der Anschlussstelle Ulm-West eine Umleitung über die B10 und B466 zur Anschlussstelle Mühlhausen vorgesehen. Für die gesperrte K1447 erfolgt die Umleitung über Wiesensteig und Mühlhausen im Täle beziehungsweise in umgekehrter Richtung.

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass am Albtrauf wegen der topografischen Lage teils enge und kurvige Gemeindeverbindungsstraßen bestehen. Autofahrer werden gebeten, nicht auf Schleichwege auszuweichen.

Das ist der Grund für die Sperrung Hintergrund der Sperrung sind vorbereitende Arbeiten für den Ausbau des neuen A8-Albaufstiegs. Nach Angaben der Autobahn GmbH werden am Drackensteiner Hang Bäume gefällt. Damit soll unter anderem das Baufeld freigemacht werden. Zusätzlich sind auf der bestehenden Abstiegstrasse umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Beides wird in der mehrtägigen Sperrung gebündelt.