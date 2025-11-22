Vollsperrung der A7 in Nordbayern: Südlich von Bad Brückenau geht nichts mehr

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg. Die Sperrung beginnt am Samstag, 22.11.2025 um 20:00 Uhr und endet am Sonntag, 23.11.2025 gegen 06:00 Uhr.

Unabhängig davon wird die Auffahrt an der Auffahrt Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Ulm bereits am Samstag ab 13:00 Uhr gesperrt bleiben. Auch die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba steht während der Vollsperrung nicht zur Verfügung, da sie innerhalb des Baustellenbereichs liegt.

Hintergrund der Sperrung Im Bereich der Talbrücke Thulba (Bauwerk 613a) müssen Fahrbahnschäden beseitigt werden. Zusätzlich stehen Arbeiten auf der Zufahrt der Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken an. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, da die betroffenen Abschnitte für den Bauablauf vollständig frei sein müssen. Der Zeitrahmen beschränkt sich auf ein Nacht- und Frühmorgenfenster, um das Verkehrsaufkommen möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Auswirkungen auf den Verkehr und ausgewiesene Umleitungen Während der Sperrung wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken über die Bedarfsumleitung U56 zur Anschlussstelle Hammelburg geleitet. Fahrer, die an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba in Richtung Ulm auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U58 ebenfalls zur Anschlussstelle Hammelburg geführt.

Durch die parallelen Maßnahmen an zwei Anschlussstellen ergeben sich mehrere Veränderungen gleichzeitig. Besonders Autofahrer aus Richtung Bad Kissingen und Oberthulba müssen mit längeren Fahrtzeiten rechnen.

Übersicht der Sperrzeiten Vollsperrung A7 Fahrtrichtung Ulm zwischen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg

Samstag, 22.11.2025, 20.00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, ca. 6.00 Uhr Sperrung der Auffahrt Bad Brückenau/Wildflecken Richtung Ulm

Samstag, 22.11.2025, 13.00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, ca. 6.00 Uhr Sperrung der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba Richtung Ulm während der gesamten Vollsperrung