Vom Unimog bis zum Drohnenjäger: Daimler zeigt seine Defence-Power

Gezeigt werden klassische Militär-Logistikfahrzeuge, Spezialfahrzeuge für den Verwundetentransport, autonome Systeme sowie Plattformen für Luftverteidigung und Drohnenabwehr.

Insgesamt bringt das Unternehmen acht Exponate auf die Messe und stellt dabei auch vor, wie stark die eigenen Fahrzeugplattformen inzwischen mit Technologien externer Partner kombiniert werden. Ergänzt werden die Fahrzeuge durch neue Serviceangebote für militärische Nutzer.

1. Arocs 4463AK 8x8 – Schwerlast-Zugmaschine für bis zu 250 Tonnen Der Arocs 4463AK ist für militärische Transport- und Verlegeaufgaben ausgelegt. Das auf der Eurosatory gezeigte Fahrzeug verfügt über eine geschützte Kabine von KNDS mit Schutz gegen Beschuss, Minen und improvisierte Sprengsätze. Zur Ausstattung gehören außerdem eine ABC-Schutzbelüftungsanlage, eine Dachlafette, ein Rückblicksystem sowie ein Doppelwindensystem mit jeweils 25 Tonnen Zugkraft. Mit einem Zuggesamtgewicht von bis zu 250 Tonnen ist die Plattform für den Transport schwerer Militärfahrzeuge vorgesehen.

2. Arocs 2736A 6x6 – Flexible Logistikplattform Der Arocs 2736A ist mit einem Aufbau des Unternehmens TSD sowie einem HIAB-Multilift-Wechselladersystem ausgestattet. Dadurch lassen sich unterschiedliche Container und Missionsmodule aufnehmen. Die Konfiguration soll eine hohe Flexibilität bei militärischen Transport- und Logistikaufgaben ermöglichen.

3. Zetros 3848A 8x8 – Trägerfahrzeug für Luftabwehr Der Zetros 3848A dient als Basis für das Luftabwehr- und Drohnenabwehrsystem SKYTHUNDER 300. Zum System gehören mehrere Radare, elektrooptische Zielsysteme, eine ferngesteuerte Waffenstation sowie die Bushmaster Chain Gun von Northrop Grumman. Zusätzlich verfügt das System über lasergelenkte Flugkörper zur Bekämpfung von Luftzielen. Der ausgestellte Lkw besitzt einen 20-Fuß-Containerrahmen und eine gelenkte Hinterachse.

4. Zetros 2648A 6x6 – Logistikfahrzeug mit Drone-Ports Der Zetros 2648A stammt aus dem aktuellen französischen Beschaffungsprogramm PL6T. Das Fahrzeug verfügt über eine Pritsche und kann sowohl Zehn- als auch 15-Fuß-Container aufnehmen. Auf dem Messestand wird es zusätzlich mit drei Drone-Ports von Quantum Systems gezeigt. Damit soll die Einbindung unbemannter Luftfahrzeuge in militärische Logistik- und Aufklärungsprozesse demonstriert werden.

5. Zetros 2048A 4x4 – Plattform für vernetzte Systeme Der Zetros 2048A dient als Trägerfahrzeug für verschiedene Aufklärungs- und Wirkungssysteme. Ausgerüstet ist er mit der fernbedienbaren Waffenstation SARP des türkischen Herstellers Aselsan. Zusätzlich trägt das Fahrzeug eine von Helsing entwickelte Multi-Launch-Lösung für mehrere HX-2-Systeme mittlerer Reichweite.

6. Unimog U 5023 – Ambulanz für vier Patienten Der Unimog U 5023 kombiniert die bekannten Geländeeigenschaften der Baureihe mit einem Ambulanzaufbau von WAS. Das Fahrzeug kann bis zu vier liegende Patienten transportieren. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Kältepaket, eine Watfähigkeit von bis zu 1.200 Millimetern sowie eine spezielle Behörden- und Militärausführung.

7. Special Chassis FGA 14,8 – Basis für Spezialfahrzeuge Das Special Chassis FGA 14,8 dient als Plattform für unterschiedliche militärische Anwendungen. Portalachsen, Schraubenfedern, Einzelbereifung und eine Reifendruckregelanlage sollen hohe Geländegängigkeit ermöglichen. Die auf der Messe gezeigte Version ist für geschützte Fahrzeugaufbauten vorbereitet und nutzt verschiedene Leichtbaukomponenten zur Erhöhung der Nutzlast.

8. GEREON – Autonomes Bodenfahrzeug Mit GEREON zeigt Daimler Truck erstmals auch ein unbemanntes Bodenfahrzeug des Partners ARX Robotics. Das System kann autonom oder ferngesteuert betrieben werden und transportiert nach Herstellerangaben bis zu 500 Kilogramm Nutzlast. Vorgesehen ist es vor allem für Transport-, Unterstützungs- und Logistikaufgaben.

Die Partner hinter den Systemen Auffällig ist die große Zahl externer Technologiepartner. Daimler Truck verfolgt die Strategie, eigene Fahrzeugplattformen mit den Systemen spezialisierter Unternehmen zu kombinieren. Dadurch entstehen Lösungen, die von geschützten Kabinen über Drohnensysteme bis hin zu Luftabwehrtechnik reichen.

Was ist die Eurosatory?Die Eurosatory findet vom 15.06.2026 bis 19.06.2026 in Paris statt und zählt zu den weltweit wichtigsten Fachmessen für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik. Hersteller aus zahlreichen Ländern präsentieren dort neue Fahrzeuge, Waffensysteme, Drohnen, Logistiklösungen sowie digitale Technologien für Streitkräfte und Sicherheitsbehörden. Die Messe gilt als eine der wichtigsten Plattformen für internationale Beschaffungsprogramme und Kooperationen der Branche. Zu den wichtigsten Partnern gehört Arquus. Gemeinsam mit dem französischen Unternehmen setzt Daimler Truck den Großauftrag PL6T für die französischen Streitkräfte um. KNDS liefert die geschützte Kabine des Arocs 4463AK. Quantum Systems steuert die Drone-Ports auf dem Zetros 2648A bei. Aselsan integriert die Waffenstation SARP auf dem Zetros 2048A und Helsing liefert die Multi-Launch-Lösung für HX-2-Systeme. Weitere Partner sind ARX Robotics mit dem autonomen Fahrzeug Gereon, TSD mit dem Aufbau des Arocs 2736A, Valhalla mit dem Luftabwehrsystem SKYTHUNDER 300 sowie WAS als Hersteller des Ambulanzaufbaus für den Unimog. Auch Hensoldt liefert Radartechnik für das Luftabwehrsystem.