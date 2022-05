VW mit Rekordgewinn Chipmangel, Ukrainekrieg - aber Gewinn verdoppelt

14/47 Für den VW Tiguan gibt es bereits eine Elektro-Alternative in Form des ID.5, aber der SUV ist ein Bestseller mit zahreichen Derivaten bei anderen Marken und ein PHEV wäre in diesem Segment zumindest von Aufwand und Kosten her denkbar. Der NAchfolger des aktuellen Modells stünde 2023 an, dessen Nachfolger liefe dann 2030 aus und könnte die Erfolgsgeschichte abschließen.