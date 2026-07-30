Wacken Open Air An- und Abreise 2026: 85.000 W:O:A-Fans machen Autobahnen dicht

Gemeinsam mit dem Ferienreiseverkehr dürfte das vor allem auf der A23 zwischen Hamburg, Itzehoe und Heide zu längeren Fahrzeiten führen. Der ADAC zählt die Strecke zu den besonders staugefährdeten Autobahnen am ersten August-Wochenende.

Auch Urlauber auf dem Weg an die Nordseeküste müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Betroffen sind unter anderem Reisende, die aus Richtung Kiel über die B430 und anschließend die A23 nach Büsum oder Heide fahren. Im Bereich Itzehoe überschneiden sich Ferien- und Festivalverkehr.

A23 und A7 sind die wichtigsten Anreiserouten Die Anreise zum Festival erfolgt hauptsächlich über die Autobahnen A23 und A7. Von dort werden die Besucher über festgelegte Zufahrtsstrecken zum Festivalgelände geleitet. Jeder Autofahrer benötigt einen Access Pass, der sowohl den Anreisetag als auch die vorgesehene Route festlegt.

Nach Angaben der Veranstalter sollen Besucher unbedingt der offiziellen Beschilderung folgen. Aufgrund temporärer Sperrungen und geänderter Verkehrsführungen können Navigationsgeräte ungeeignete Routen vorschlagen. Deshalb raten die Organisatoren davon ab, eigenständig über kleinere Straßen auszuweichen.

Bereits vor dem offiziellen Festivalbeginn waren die Campingplätze seit mehreren Tagen geöffnet. Mehr als die Hälfte der Besucher war schon vor dem ersten Festivaltag angereist. Die Polizei berichtete zwar von zeitweise hohem Verkehrsaufkommen, größere Staus blieben zunächst jedoch aus. Das mehrstufige Anreisekonzept habe sich erneut bewährt.

Diese Zeiten gelten als besonders kritisch Nach Einschätzung des ADAC erreicht der Reiseverkehr am ersten August-Wochenende seinen Höhepunkt. Erstmals haben alle Bundesländer Sommerferien, gleichzeitig beginnen in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien. Dadurch treffen Anreise-, Rückreise- und Ausflugsverkehr aufeinander. Zusätzlich sorgen bundesweit rund 1.000 Autobahnbaustellen für Engpässe.

Für die Region rund um Wacken gelten insbesondere diese Zeiträume als kritisch:

Freitag: Nachmittag und Abend

Nachmittag und Abend Samstag: Vormittag

Vormittag Sonntag: Nachmittag und Abend Am Sonntag kommt hinzu, dass die Campingplätze am Mittag schließen und viele Festivalbesucher gleichzeitig die Heimreise antreten.

Was ist W:O:A?

Das Wacken Open Air (W:O:A) findet seit 1990 im schleswig-holsteinischen Wacken statt und gilt mit rund 85.000 Besuchern als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. In diesem Jahr feiert das Festival seine 35. Ausgabe und präsentiert auf mehreren Bühnen mehr als 150 Bands aus den Bereichen Heavy Metal, Hard Rock und verwandten Musikrichtungen. Zu den Headlinern gehören Def Leppard, Judas Priest, Sabaton und Powerwolf, ergänzt durch zahlreiche weitere internationale Bands wie In Flames, Savatage, Lamb of God, Europe und Arch Enemy. Urlauber an die Nordsee sollten mehr Zeit einplanen Besonders betroffen sind nicht nur Festivalbesucher. Auch Urlauber auf dem Weg an die Nordsee nutzen die A23 zwischen Hamburg, Itzehoe und Heide. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für Staus in beiden Fahrtrichtungen.

Wer zeitlich flexibel ist, sollte Stoßzeiten möglichst meiden oder seine Fahrt auf Montag oder Dienstag außerhalb des Berufsverkehrs verlegen. Vor Reisebeginn empfiehlt sich ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage.

Alternativ verkehren während der Festivalwoche kostenlose Shuttlebusse zwischen dem Bahnhof Itzehoe und dem Festivalgelände. Dadurch soll ein Teil des Individualverkehrs von den Zufahrtsstraßen ferngehalten werden.