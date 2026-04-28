Waffen-Spürhunde im Werk: K-9-Patrouillen bei Stellantis

Stellantis nutzt in mehreren US-Produktionsstätten ein neues Sicherheitskonzept: Speziell ausgebildete K-9-Teams sollen Waffen aufspüren. Nach Angaben des Konzerns unterstützen die Hunde die Arbeitsplatzsicherheit und arbeiten so, dass sie mit dem Fertigungsalltag klarkommen – so berichtet es Detroit News.

Stellantis führt Patrouillen an Eingängen und Ausgängen, in Produktionsbereichen und auf Mitarbeiterparkplätzen durch. Für einige Mitglieder der Belegschaft wirkt das ungewohnt.

Pilot in Sterling Heights: Alltag mit Hundepatrouille Im Sterling Heights Assembly Plant (Ram 1500) laufen die K-9-Patrouillen laut lokalen UAW-Vertretern seit Monaten. Stellantis startete das Programm im Herbst als Pilot; ein Schreiben an Mitarbeiter kündigte Spürhund-Patrouillen pro Schicht an. Der zuständige Werksleiter stellte den Schritt ausdrücklich nicht als Reaktion auf eine konkrete Bedrohung dar.

In der Praxis blieb es bislang ruhig: Der lokale UAW-Präsident berichtet von keinem gefundenen Schusswaffenfund. Einmal entdeckte das Team Munition in einem Fahrzeug – der Mitarbeiter soll sie nach einem Schießstandbesuch versehentlich im Auto gelassen haben. Einige Beschäftigte reagieren sogar positiv, weil die Hunde als freundlich gelten und deren Präsenz gegen Autodiebstähle auf den Parkplätzen helfen könnte.

Ausweitung auf Detroit, Toledo und Warren Als nächster Standort steht laut Stellantis das "Detroit Assembly Complex – Mack" an, wo der Jeep Grand Cherokee vom Band läuft. Zudem erweitert der Konzern die Einsätze nach und nach auf den Raum Detroit und Toledo.

In Toledo (Wrangler und Gladiator) informierten UAW-Vertreter die Beschäftigten über Sicherheits-Patrouillen im Rahmen einer konzernweiten Initiative. Am Warren Truck Assembly Plant (Jeep Grand Wagoneer) kündigte die lokale Gewerkschaft ebenfalls K-9-Kontrollgänge für den kommenden Monat an.

K‑9 K‑9 spricht man "kay-nine"; es ist ein Wortspiel mit "canine", dem englischen Fachwort für "zum Hund gehörig". Canine geht auf das lateinische canis (Hund) zurück und dient im Behörden- und Sicherheitsjargon als Bezeichnung für Hundestaffeln. Daher steht K‑9 in den USA als Kurzform für Spürhund-Einheiten, also Teams aus Hund und Hundeführer. Die Gewerkschaft warnt: "Gefängnisgefühl", Allergien, Kontrolle Während Sterling Heights den K-9-Alltag bisher weitgehend akzeptiert, fällt die Stimmung in Toledo deutlich kritischer aus. Ein Schreiben von UAW Local 12 an die Mitglieder nennt die Sorge, Stellantis könne ein gefängnisähnliches Klima erzeugen, das die Moral drückt. Dazu kommen praktische Einwände: Allergien, Ängste vor Hunden und die Frage, wie das Werk Schichtwechsel, enge Wege und zufällige Kontrollen organisiert.

Besonders sensibel wirkt ein weiterer Punkt: Die UAW thematisiert das Risiko, dass Patrouillen für Überwachung genutzt werden könnten, die mit Waffensuche nichts zu tun hat. Im gleichen Zuge erinnert das Schreiben an die Verbotsliste im Werk (unter anderem Waffen, Drogen, Alkohol) und warnt: Wer eine Durchsuchung nicht mitmacht, riskiert Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.

Stellantis In den US-Stellantiswerken, hier die Jeep-Fertigung, sollen jetzt Waffen- und Sprengstoff-Spürhunde für mehr Sicherheit sorgen.

Warum Stellantis jetzt nachschärft Offiziell koppelt Stellantis den Schritt nicht an einen einzelnen Anlass. Trotzdem steht über dem Thema ein realer Hintergrund: Im Sommer zuvor räumte Sterling Heights das Werk, nachdem ein Mitarbeiter eine Handfeuerwaffe mitgebracht hatte und es zu einem stundenlangen Polizeieinsatz gekommen war, der ohne Verletzte zu Ende ging.