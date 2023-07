„Wahnsinnsfahrt“: Dänemark kassiert Raser-Auto von Deutschem ein

In Dänemark wurde das Auto eines Deutschen beschlagnahmt, weil er mit 182 km/h in einer 80er-Zone erwischt wurde. Das Auto wird nach dem Gerichtsverfahren gegen den 19 -Jährigen zugunsten der Staatskasse versteigert. Der Raser fällt unter das seit 2021 gültige "Wahnsinnsfahrt"-Gesetz, das hohe Strafen bei extremen Tempoverstößen auch in Verbindung mit Körperverletzungen und Todesopfern vorsieht. Auch ausländische Autofahrer können entsprechend belang werden.