Bloch erklärt Tempo 130 Was bringt das Tempolimit wirklich?

Kaum eine Diskussion spaltet die Nation so grundlegend wie die Frage nach dem Tempolimit – und gerade jetzt, im Zusammenhang drohender Energieengpässe werden auch die Rufe einiger Politiker wieder laut, Deutschland solle es endlich den anderen Nationen gleich tun und ein Tempolimit einführen. Fürs Klima, die Sicherheit im Straßenverkehr und vielleicht, auch ein bisschen, wegen des Sommerlochs. Aktuell findet sogar die CDU Gefallen an einem Tempolimit – wenn dafür Atromkarftwerke länger laufen dürfen, um den Bedarf an Gas von Putin zu senken. Letzteres trifft bei den Grünen auf Ablehnung, ersteres bei der FDP. Ein Schelm wer denkt, die Oppositionspartei schlägt einen solchen Kuhhandel nur vor, weil sie beides nur zu genau weiß und so Zwietracht und Diskussionen in die Regierungskoalition tragen kann.

Eine Frage, die die Politiker in ihren Forderungen nicht nur dieser Tage meistens umgehen: Was bringt das Tempolimit überhaupt – mal abgesehen davon, dass dann alle nur maximal Tempo 130 fahren dürfen? Genau diese Frage klärt Alexander Bloch in einer neuen Folge von Bloch erklärt: Er recherchiert, wie viel CO2-Emissionen ein Templimit laut Umweltbundesamt und anderer Quellen einsparen würde und rechnet nach, er geht der Frage nach, welches Sicherheitsrisiko tatsächlich von limitlosen Autobahnen ausgeht und Alex klärt, ob die deutschen wirklich so viel schneller fahren als alle anderen.

Neugierig geworden? Dann findet ihr oben die aktuelle Folge von Bloch erklärt. Eine weitere Faktensammlung zum Thema Tempolimit findet sich hier, eine Podcast-Diskussion über Tempo 130 lässt sich hier nachhören.

Umfrage Tempolimits sind für mich ... 1991 Mal abgestimmt ... eher grobe Richtlinien ... starre Leitplanken für meinen Gasfuß ... nicht existent mehr lesen

Fazit

Tempolimit ja oder nein? Einen kleinen Einfluss könnte es wohl haben – zumindest teilweise. Die Vielzahl der Diskussionen zu dem Thema steht aber in jedem Fall in keinem Verhältnis zum erreichbaren Ergebnis.