Weg zur höchsten Brücke der Welt: China spaltet Berg für Autobahn

Auch in anderen Ländern üblich

Die Methode, steile Felsmassive durch gezielte Sprengung für den Straßenbau zu öffnen, ist keineswegs ein rein chinesisches Phänomen. In Norwegen wird diese Technik seit Jahrzehnten bei Straßenverläufen entlang von Fjorden und in steilem Gelände eingesetzt – dort häufig in Kombination mit Tunneln und Brücken. Auch in den USA sind vergleichbare Einschnitte in den Appalachen oder den Rocky Mountains dokumentiert, etwa beim historischen Projekt am Cumberland Gap. Zwar geschieht dies dort meist in kleinerem Maßstab, doch das Grundprinzip – statt eines teuren Tunnels einen offenen Einschnitt zu wählen – ist international erprobt.